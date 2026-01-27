Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân Khánh Hòa gặp tai nạn trên biển

Bá Duy
Bá Duy
27/01/2026 12:11 GMT+7

Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cấp cứu ngư dân trên tàu cá gặp tai nạn khi lặn khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa.

Sáng 27.1, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu ngư dân Phạm Văn Thắng (39 tuổi, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) bị giảm áp nặng do lặn sâu khai thác hải sản.

Anh Thắng là thợ lặn trên tàu cá QNg 90789 TS do ông Võ Bách Khoa (41 tuổi) làm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng Hòn Rớ (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 21.1 để khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa.

Theo lời kể của thuyền trưởng Khoa, ngày 25.1, tàu đánh bắt hải sản cách đảo Đá Nam khoảng 2 hải lý về hướng đông nam, anh Thắng lặn 3 lần liên tiếp, mỗi lần 1 giờ ở độ sâu 32m, giữa các lần lặn chỉ nghỉ ngơi 1,5 giờ.

Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân Khánh Hòa gặp tai nạn trên biển- Ảnh 1.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây tối 26.1

ẢNH: V.K

Đến 3 giờ sáng 26.1, anh Thắng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, yếu hai chân, bụng chướng. Các ngư dân trên tàu đã cho anh lặn xuống độ sâu 20m trong 1 giờ để tái tăng áp tại chỗ. Sau đó, anh Thắng tạm hết các triệu chứng.

Đến 10 giờ cùng ngày, tình trạng bệnh tái diễn nặng hơn với các triệu chứng yếu hai chân, bụng chướng căng, tức ngực. Thuyền trưởng Khoa quyết định cho anh Thắng tái tăng áp lần 2 ở độ sâu 20m trong 4 giờ, nhưng không có cải thiện.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các ngư dân đưa anh Thắng vào bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 20 giờ cùng ngày. Lúc này, bệnh nhân tỉnh táo nhưng tức ngực, thở khó, bụng chướng căng, liệt hai chân, bí tiểu.

Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân Khánh Hòa gặp tai nạn trên biển- Ảnh 2.

Điều trị tái tăng áp cho bệnh nhân

ẢNH: V.K

Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo cho bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị và nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để thăm khám. Từ diễn biến của bệnh nhân và kết quả thăm khám ban đầu, các y, bác sĩ bệnh xá đảo chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) có rối loạn chức năng thần kinh do lặn sâu giờ thứ 17.

Sau khi hội ý với Viện Y học Hải quân, bệnh xá đảo áp dụng phác đồ điều trị tái tăng áp số 6, kết hợp truyền dịch, chống sốc, thở oxy, chống kết tập tiểu cầu, bổ não và tăng dẫn truyền thần kinh.

Hiện các y bác sĩ bệnh xá đảo đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, sẵn sàng xử lý các diễn biến phức tạp.

Tin liên quan

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026

Ngay trong ngày đầu năm 2026, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp tổ chức chuyến bay cấp cứu khẩn cấp, đưa một ngư dân nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa) về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Khám phá thêm chủ đề

Song Tử Tây Trường Sa Khánh Hòa cấp cứu ngư dân Vùng 4 Hải quân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận