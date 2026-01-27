Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân Khánh Hòa gặp tai nạn trên biển

Sáng 27.1, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu ngư dân Phạm Văn Thắng (39 tuổi, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) bị giảm áp nặng do lặn sâu khai thác hải sản.

Anh Thắng là thợ lặn trên tàu cá QNg 90789 TS do ông Võ Bách Khoa (41 tuổi) làm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng Hòn Rớ (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 21.1 để khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa.

Theo lời kể của thuyền trưởng Khoa, ngày 25.1, tàu đánh bắt hải sản cách đảo Đá Nam khoảng 2 hải lý về hướng đông nam, anh Thắng lặn 3 lần liên tiếp, mỗi lần 1 giờ ở độ sâu 32m, giữa các lần lặn chỉ nghỉ ngơi 1,5 giờ.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây tối 26.1 ẢNH: V.K

Đến 3 giờ sáng 26.1, anh Thắng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, yếu hai chân, bụng chướng. Các ngư dân trên tàu đã cho anh lặn xuống độ sâu 20m trong 1 giờ để tái tăng áp tại chỗ. Sau đó, anh Thắng tạm hết các triệu chứng.

Đến 10 giờ cùng ngày, tình trạng bệnh tái diễn nặng hơn với các triệu chứng yếu hai chân, bụng chướng căng, tức ngực. Thuyền trưởng Khoa quyết định cho anh Thắng tái tăng áp lần 2 ở độ sâu 20m trong 4 giờ, nhưng không có cải thiện.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các ngư dân đưa anh Thắng vào bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 20 giờ cùng ngày. Lúc này, bệnh nhân tỉnh táo nhưng tức ngực, thở khó, bụng chướng căng, liệt hai chân, bí tiểu.

Điều trị tái tăng áp cho bệnh nhân ẢNH: V.K

Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo cho bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị và nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để thăm khám. Từ diễn biến của bệnh nhân và kết quả thăm khám ban đầu, các y, bác sĩ bệnh xá đảo chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) có rối loạn chức năng thần kinh do lặn sâu giờ thứ 17.

Sau khi hội ý với Viện Y học Hải quân, bệnh xá đảo áp dụng phác đồ điều trị tái tăng áp số 6, kết hợp truyền dịch, chống sốc, thở oxy, chống kết tập tiểu cầu, bổ não và tăng dẫn truyền thần kinh.

Hiện các y bác sĩ bệnh xá đảo đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, sẵn sàng xử lý các diễn biến phức tạp.