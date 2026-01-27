Tết Nguyên đán 2026: Khánh Hòa cho phép bán hoa tết trên vỉa hè

Ngày 27.1, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm tết, đồng thời đảm bảo trật tự đô thị, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Xây dựng và UBND cấp xã về việc tổ chức sử dụng tạm thời vỉa hè, bãi đỗ xe để bán hoa tết.

Trước đó, một số địa phương như phường Phan Rang, phường Đông Hải và phường Bảo An đã có công văn đề xuất UBND tỉnh cho phép sử dụng tạm thời khu vực bãi đỗ xe, vỉa hè trên các tuyến đường chính để bán hoa Tết.

Theo quyết định của UBND Khánh Hòa, các xã, phường được chủ động quyết định việc sử dụng tạm thời một số khu vực vỉa hè, bãi đỗ xe hoặc khu vực công cộng phù hợp để bố trí điểm bán hoa, cây cảnh trong thời gian giáp tết.

Khánh Hòa cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, bãi đỗ xe để bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: BÁ DUY

UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện về vị trí, phạm vi, thời gian sử dụng tạm thời và phương án bố trí điểm kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2026. Đối với các tuyến đường, khu vực không thuộc thẩm quyền quản lý, địa phương phải lấy ý kiến Sở Xây dựng trước khi quyết định.

Các địa phương bắt buộc phải ban hành công khai phương án (sơ đồ bố trí, phân khu, thời gian hoạt động); đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Sau khi kết thúc thời hạn kinh doanh, các điểm bán hoa phải thu dọn và hoàn trả hiện trạng như ban đầu, không để xảy ra tình trạng lợi dụng sử dụng đường, vỉa hè sai mục đích.