Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tết Nguyên đán 2026: Khánh Hòa cho phép bán hoa tết trên vỉa hè

Bá Duy
Bá Duy
27/01/2026 09:10 GMT+7

Các xã, phường tại Khánh Hòa được chủ động quyết định vị trí, thời gian bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu tết, nhưng phải đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Ngày 27.1, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm tết, đồng thời đảm bảo trật tự đô thị, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Xây dựng và UBND cấp xã về việc tổ chức sử dụng tạm thời vỉa hè, bãi đỗ xe để bán hoa tết.

Trước đó, một số địa phương như phường Phan Rang, phường Đông Hải và phường Bảo An đã có công văn đề xuất UBND tỉnh cho phép sử dụng tạm thời khu vực bãi đỗ xe, vỉa hè trên các tuyến đường chính để bán hoa Tết.

Theo quyết định của UBND Khánh Hòa, các xã, phường được chủ động quyết định việc sử dụng tạm thời một số khu vực vỉa hè, bãi đỗ xe hoặc khu vực công cộng phù hợp để bố trí điểm bán hoa, cây cảnh trong thời gian giáp tết.

Khánh Hòa cho phép bán hoa tết trên vỉa hè- Ảnh 1.

Khánh Hòa cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, bãi đỗ xe để bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: BÁ DUY

UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện về vị trí, phạm vi, thời gian sử dụng tạm thời và phương án bố trí điểm kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2026. Đối với các tuyến đường, khu vực không thuộc thẩm quyền quản lý, địa phương phải lấy ý kiến Sở Xây dựng trước khi quyết định.

Các địa phương bắt buộc phải ban hành công khai phương án (sơ đồ bố trí, phân khu, thời gian hoạt động); đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Sau khi kết thúc thời hạn kinh doanh, các điểm bán hoa phải thu dọn và hoàn trả hiện trạng như ban đầu, không để xảy ra tình trạng lợi dụng sử dụng đường, vỉa hè sai mục đích.

Tin liên quan

Mai tết 'đổ bộ' đường Phạm Văn Đồng: Treo giá 300 triệu, 'khách trả 240 triệu vẫn chưa bán'

Mai tết 'đổ bộ' đường Phạm Văn Đồng: Treo giá 300 triệu, 'khách trả 240 triệu vẫn chưa bán'

Khoảng 10 ngày qua, hàng ngàn chậu mai tết với nhiều chủng loại, mức giá đổ bộ xuống đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) khiến không khí tết sôi động hẳn lên.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa hoa tết Tết nguyên đán 2026 vỉa hè bán hoa tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận