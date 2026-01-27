Mai tết 'đổ bộ' đường Phạm Văn Đồng: Treo giá 300 triệu, 'khách trả 240 triệu vẫn chưa bán'

Những ngày này, dọc đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua cầu Bình Triệu hướng về quốc lộ 1) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày khi nhiều điểm bán mai tết đồng loạt mở ra phục vụ người dân.

Nhiều nhà vườn ở làng mai Thủ Đức đã vận chuyển mai ra trưng bày dọc tuyến đường, tạo nên con đường mai độc đáo của mùa tết. Hàng trăm chậu mai lớn nhỏ được xếp ngay ngắn, từ mai bonsai, mai ghép đến những cây mai cổ thụ có dáng thế cầu kỳ.

Theo ghi nhận, không khí mua bán mai tết thời điểm này diễn ra khá trầm lắng, khách chủ yếu đến xem, lựa chọn dáng cây, hỏi giá, thời điểm lặt lá và khả năng nở hoa đúng tết. Còn các chủ vườn cho biết mai được đưa ra bán đều là mai trồng lâu năm tại làng mai Thủ Đức, được trồng từ hàng chục năm qua.

Đường Phạm Văn Đồng những ngày này nhộn nhịp với cảnh vận chuyển mai tết từ nhà vườn đến điểm tập kết ẢNH: DẠ THẢO

Những cây mai bonsai, mai "xịn" được chủ vườn chăm sóc trong năm được dịp mang ra, bày bán ẢNH: DẠ THẢO

Một số chủ vườn chia sẻ, như mọi năm, phải mang mai tết ra bán sớm hơn các loại hoa kiểng khác để khách có thời gian chọn lựa kỹ càng. Giá mai năm nay dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy kích cỡ và thế cây, nhìn chung không tăng nhiều so với năm trước.

Anh Trần Duy Ngọc, chủ vườn mai Thu Ngọc cho biết năm nay, anh thuê mặt bằng tại một ngôi chùa có mặt tiền nằm trên đường này và mang hàng trăm chậu mai từ 10 ngày trước ra để bán. Thời điểm này, anh chỉ bán mai chưa lặt lá với nhiều loại khác nhau.

Tuy nhiên, giống mai anh bán "chạy" nhất những ngày qua là loại mai "siêu bông Sài Gòn". Bởi đây là giống mai có bông lớn hơn, màu sắc đẹp và mùi thơm hơn so với mai dảo Thủ Đức truyền thống. Đặc tính nổi trội nhất của giống này là khả năng nở bông theo chùm, một nụ có thể bung ra từ 4 - 12 chân bông, nên mật độ hoa dày đặc và rực rỡ.

Chính vì ưu thế vượt trội, những cây nhỏ có giá tầm 1 triệu đồng đang rất "chạy hàng" dù còn 3 tuần nữa mới tới tết. Khách hàng không chỉ mua để chưng tết mà còn tranh thủ mua để lấy giống về ghép vì đây là loại mai quý.

Cũng theo anh Ngọc, mai tết của anh có nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể như dòng mai phổ thông, những cây nhỏ có giá từ 800.000 đồng đến 1 - 2 triệu đồng/ cây, cao khoảng hơn 0,5 m, đường kính khoảng 3 gang tay. Có các cây cao khoảng 1,4 m - 1,5 m có giá dao động từ 3 - 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vườn cũng trưng bày những gốc mai trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí có những cây mai "khủng" được rao bán với giá 300 triệu đồng/cây. Anh Ngọc cho biết năm nay lũ lụt, nhiều người làm ăn khó khăn nên anh bán mai với giá thấp hoặc bằng năm ngoái để mọi người có cơ hội mua mai chơi tết.

"Có những gốc mai đẹp, đường kính gốc hơn 60 cm đã được khách trả tới 240 triệu đồng nhưng tôi vẫn chưa bán", anh Ngọc chia sẻ và cho biết thêm thời điểm này giá mai đang ở mức thấp nhưng sau khi mai đã lặt lá và được nhà vườn "bao nút nụ" (đảm bảo nở đúng tết) thì giá thường sẽ tăng thêm khoảng 10 - 20% do chi phí chăm sóc và rủi ro thời tiết.

Khu vực bán mai của anh Hiền trên đường Phạm Văn Đồng hiện có hàng trăm gốc mai chờ khách mua ẢNH: DẠ THẢO

Anh Hiền báo mai với nhiều mức giá khác nhau, thấp nhất là 1 triệu đồng, cao nhất là hàng chục triệu đồng/cây ẢNH: DẠ THẢO

Hiện tại các chủ vườn mai đang bán mai lá, chưa lặt với giá thấp hơn thời điểm cận tết từ 10 - 20% ẢNH: DẠ THẢO

Cách điểm bán của anh Ngọc không xa là điểm bán của anh Nguyễn Doãn Minh Hiển, chủ vườn mai Hoàng Minh. Theo anh Minh, dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhà vườn đã chuẩn bị hơn 500 chậu mai bán ra thị trường. Hiện tại, điểm bán mai trên đường Phạm Văn Đồng của anh có khoảng 100 chậu, với nhiều giá và chủng loại để khách lựa chọn.

"Năm nay tôi bán mai theo giá thị trường, khả năng giá thấp hơn năm ngoái nữa. Nguyên nhân năm vừa qua xảy ra thiên tai, đời sống người dân còn khó khăn nên việc tăng giá cũng làm mình khó bán mai hơn. Những ngày qua, chỗ tôi đón đa phần là khách từ các công ty. Họ có nhu cầu mua và thuê mai cho tết này. Còn khách gia đình thì ít hơn. Tuy vậy, phải đợi đến cận tết mới biết nhu cầu chơi mai của khách ra sao", anh Minh bày tỏ.

Theo anh Minh, nơi đây anh tập trung các loại mai "xịn", đẹp cung cấp ra thị trường năm nay. Giá mai chỗ anh bán ra thấp nhất khoảng 1 - 2 triệu, cây có chiều cao khoảng 1 m; giá 3 - 4 triệu với các loại mai cao hơn 1 m. Ngoài ra còn có mức giá tầm trung từ 7 - 8 triệu đồng với cây cao khoảng 2 m. Với các loại mai có gốc lớn, tạo hình đẹp giá có thể lên đến hàng chục triệu hoặc thậm chí trăm triệu đồng.

Hầu hết mai tết ở đường Phạm Văn Đồng hiện đã ra nụ ẢNH: DẠ THẢO

Chậu mai tết của anh Ngọc bán với giá 300 triệu, có khách trả 240 triệu nhưng anh vẫn chưa đồng ý bán ẢNH: DẠ THẢO



