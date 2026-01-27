Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục gần 2 tháng ở một trường ĐH

Hà Ánh
Hà Ánh
27/01/2026 06:03 GMT+7

Một trường ĐH tại TP.HCM tạo điều kiện cho sinh viên không cần đến trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong thời gian gần 2 tháng, dài nhất trên cả nước cho đến hiện nay.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục gần 2 tháng ở một trường ĐH - Ảnh 1.

Trường ĐH Luật TP.HCM bố trí dạy học trực tuyến thời gian trước và sau lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ảnh chụp màn hình

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố kế hoạch học tập, giảng dạy học kỳ 2 năm học 2025-2026 với các lớp trình độ ĐH. Đáng chú ý, trường bố trí dạy học trực tuyến để sinh viên không cần đến trường gần 2 tháng trước và sau lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, học kỳ 2 năm học 2025-2026 tại trường diễn ra từ ngày 19.1 đến 4.7. Trong giai đoạn đầu, nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 19.1 đến hết ngày 5.3, sinh viên trình độ ĐH sẽ học qua cổng đào tạo trực tuyến và phần mềm Zoom. Việc triển khai được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của nhà trường.

Sau giai đoạn trên, từ ngày 9.3 đến hết ngày 4.7, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo kế hoạch.

Cách bố trí này giúp sinh viên có quãng thời gian linh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán, tạo thuận lợi cho sinh viên ở xa, có nhu cầu về quê sớm và trở lại TP.HCM sau tết mà không ảnh hưởng tiến độ học tập.

Nhà trường cũng lưu ý sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ phần mềm và truy cập hệ thống đúng lịch để đảm bảo quá trình học tập trực tuyến diễn ra hiệu quả. Nếu gặp vấn đề về chất lượng học liệu hay giảng dạy, sinh viên có thể phản ánh tới Phòng Đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục gần 2 tháng ở một trường ĐH - Ảnh 2.

Nhiều trường ĐH cho sinh viên học trực tuyến trước và sau Tết Nguyên đán

ảnh: T.N tạo bởi AI

Trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng thông báo sinh viên khóa 2024 trở về trước sẽ nghỉ tết dài 43 ngày, từ 18.1 đến 1.3. Riêng khóa 2025, thời gian nghỉ ngắn hơn 1 tuần, từ 25.1-1.3.

Một số trường cũng cho sinh viên nghỉ tết kéo dài đến một tháng. Ví dụ, Trường ĐH Công thương TP.HCM cho sinh viên nghỉ tết âm lịch từ ngày 9.2 đến hết ngày 8.3. Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM cũng bố trí lịch nghỉ kéo dài một tháng, từ ngày 1.2 đến 1.3.

Nhiều trường khác cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khoảng 3 tuần, như: Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM… Trong khi đó, một số trường khác bố trí thời gian nghỉ 2 tuần, như: Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)…

Khám phá thêm chủ đề

lịch nghỉ tết nguyên đán 2026 lịch nghỉ Tết Trường ĐH Luật TP.HCM học trực tuyến
