Một trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 một tháng

Sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 một tháng ảnh: hà ánh

Hôm nay (24.11), Trường ĐH Công thương TP.HCM có thông báo về lịch nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2025-2026, trường thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch 2026 là 1 ngày (ngày 1.1.2026).

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, viên chức, người lao động và người học của trường nghỉ từ ngày 9.2.2026 (nhằm ngày 22 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 8.3.2026 (nhằm ngày 20 tháng giêng năm Bính Ngọ). Ngày 9.3.2026, tất cả người lao động và người học trở lại làm việc theo lịch công tác, học tập theo thời khóa biểu. Với lịch này, sinh viên được nghỉ tết âm lịch kéo dài 1 tháng.

Thông báo của trường cũng lưu ý công tác tổ chức đón tết cho các sinh viên không có điều kiện về quê; các đơn vị liên quan chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hóa chất để đảm bảo công tác giảng dạy học kỳ 2 năm học 2025-2026.

Chia sẻ về kế hoạch này, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết việc nghỉ tết kéo dài đã được áp dụng một số năm trở lại đây. Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa di chuyển về nhà đón tết thuận lợi, tiết kiệm chi phí. "Sinh viên nghỉ tết kéo dài 1 tháng nhưng nghỉ hè rút ngắn còn 2 tháng nên thời gian học tập trong năm không đổi", thạc sĩ Sơn nói thêm.

Bộ Nội vụ đã có thông báo gửi các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác lịch nghỉ tết Nguyên đán 2026. Cụ thể, kỳ nghỉ tết chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16.2.2026 (tức ngày 29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20.2.2026 (tức ngày mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ). Do kỳ nghỉ tết nằm giữa 4 ngày nghỉ lễ hằng tuần nên cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp tới 9 ngày, từ 14.2 - 22.2.2026 (tức từ ngày 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Nhiều trường ĐH cũng đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đa số sinh viên được nghỉ trong khoảng 2 tuần.