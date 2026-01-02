Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026

Duy Tính
Duy Tính
02/01/2026 10:12 GMT+7

Ngay trong ngày đầu năm 2026, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp tổ chức chuyến bay cấp cứu khẩn cấp, đưa một ngư dân nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa) về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Lúc 5 giờ 20 phút ngày 2.1, trực thăng EC225 số hiệu 8620 của Công ty trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) hạ cánh xuống sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa bệnh nhân T.D (55 tuổi, ở Gia Lai) từ đảo Nam Yết về. Chuyến bay cấp cứu an toàn, thành công.

Trước đó, ông T.D là thuyền viên trên tàu cá BĐ 97884. Khi đang làm việc trên tàu, ông đột ngột bị choáng váng, yếu tay chân, ngã quỵ không do chấn thương. Sau đó, ông nhanh chóng diễn tiến nặng với các biểu hiện khó nói, nuốt sặc, tiểu tiện không tự chủ. Lúc 7 giờ ngày 31.12.2025, ông được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết cấp cứu.

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026- Ảnh 1.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp thực hiện chuyến bay cấp cứu ngày đầu năm để cứu ngư dân nguy kịch ở đặc khu Trường Sa

ẢNH: BV

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức 3 cuộc hội chẩn từ xa với Bệnh xá đảo Nam Yết, hướng dẫn theo dõi và điều trị tích cực. Tuy nhiên, trong đêm 31.12.2025 và rạng sáng 1.1.2026, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh: tri giác giảm, điểm Glasgow chỉ còn 9/15 (điểm đánh giá hôn mê), liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn nhịp tim, phải sử dụng thuốc vận mạch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân theo dõi phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng bán cầu trái, chưa loại trừ xuất huyết não lớn, kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn nhịp tim chậm và viêm phổi. Tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026- Ảnh 2.

Chuyến bay cấp cứu về đến Bệnh viện Quân y 175 rạng sáng 2.1

ẢNH: BV

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 175 đã đề nghị cấp trên cho phép vận chuyển cấp cứu bằng đường không, dù đây là phương án tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 18 giờ 30 phút ngày 1.1, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cất cánh ra đảo Nam Yết.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng kíp cấp cứu đường không, cho biết quá trình vận chuyển đối mặt nhiều thách thức do không gian trực thăng hẹp, rung lắc, tiếng ồn lớn và hành trình bay dài trên biển. Ê kíp đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện kiểm soát hô hấp, máy tạo nhịp tim ngoài da và phối hợp chặt chẽ với tổ bay duy trì độ cao phù hợp, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi về đất liền, bệnh nhân được chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026- Ảnh 3.

Bệnh nhân đang được điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175

ẢNH: BV

Thành công của chuyến bay cấp cứu không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ và tổ bay, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày đầu năm mới: Khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống cấp cứu đường không trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

