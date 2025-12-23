Chuyến bay cấp cứu dài kỷ lục cứu 2 bệnh nhân nguy kịch ở Trường Sa

Lúc 19 giờ 30 phút tối 22.12, chuyến bay đặc biệt do máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18, phối hợp tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175, đã vận chuyển thành công 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền an toàn, hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175.

Đây là chuyến bay được triển khai trong điều kiện khẩn cấp với thời gian bay kỷ lục 14 giờ, dài hơn các chuyến bay cấp cứu thông thường trước đó (chỉ từ 6 - 7 giờ).

Chuyến bay kỷ lục 14 giờ đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền ẢNH: BVCC

Chuyến bay cấp cứu đồng thời tiếp cận, xử trí và vận chuyển 2 bệnh nhân nặng tại 2 đảo khác nhau là Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.

Bệnh nhân thứ nhất là chị T.T.T.H (34 tuổi), cư dân đảo Sinh Tồn, mang thai 20 tuần. Chiều 21.12, bệnh nhân ra máu âm đạo lượng ít, sau đó đau bụng tăng dần, xuất hiện cơn gò tử cung. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn và được tham vấn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175.

Đến 23 giờ 25 phút cùng ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, chảy máu nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh, siêu âm không ghi nhận tim thai.

Qua hội chẩn giữa Bệnh viện Quân y 175 và quân y đảo Sinh tồn, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi sẩy thai tiến triển, nguy cơ băng huyết và sốc mất máu rất cao, cần vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6 giờ sáng 22.12, trực thăng EC225 VN-8620 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, cùng tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm kíp trưởng, tăng cường kíp cấp cứu chuyên khoa phụ sản.

Đến 12 giờ cùng ngày, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn. Các bác sĩ xử trí cấp cứu tại chỗ, lấy thai lưu, nhau thai, hút máu cục, kiểm soát buồng tử cung, kết hợp bù dịch, truyền máu, thuốc tăng co hồi tử cung, bổ sung thuốc cầm máu, kháng sinh và giảm đau. Sau hơn 1 giờ 30 phút xử trí tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện vận chuyển lên máy bay.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ cấp cứu đường hàng không tiếp tục nhận được thông tin bệnh nhân N.T.P (32 tuổi) tại đảo Trường Sa Lớn bị chấn thương sọ não.

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán chấn động não, theo dõi máu tụ nội sọ, có chỉ định vận chuyển cấp cứu về đất liền.

Được sự đồng ý của tổ bay và chỉ huy các cấp, kíp cấp cứu đã quyết định vận chuyển đồng thời 2 bệnh nhân trên cùng 1 chuyến bay.

Mặc dù chuyến bay kéo dài, phải tiếp cận và xử trí 2 bệnh nhân nguy kịch tại 2 đảo khác nhau, song với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay Binh đoàn 18 và tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175, cả 2 bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn, hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175 lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.12.

Ngay sau khi hạ cánh, các bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu, làm các xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và điều trị kịp thời.

Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, mỗi chuyến bay cấp cứu từ biển đảo về đất liền không chỉ là hoạt động chuyên môn y tế, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong thời bình của lực lượng quân y.

“Bệnh viện Quân y 175 luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn xa, khó khăn là trách nhiệm chính trị và mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc, chiến sĩ”, bác sĩ Mừng nhấn mạnh.