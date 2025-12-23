Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyến bay cấp cứu dài kỷ lục cứu 2 bệnh nhân nguy kịch ở Trường Sa

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
23/12/2025 11:45 GMT+7

Chuyến bay cấp cứu dài kỷ lục, lên đến 14 giờ đã đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền an toàn.

Lúc 19 giờ 30 phút tối 22.12, chuyến bay đặc biệt do máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18, phối hợp tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175, đã vận chuyển thành công 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền an toàn, hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175.

Đây là chuyến bay được triển khai trong điều kiện khẩn cấp với thời gian bay kỷ lục 14 giờ, dài hơn các chuyến bay cấp cứu thông thường trước đó (chỉ từ 6 - 7 giờ).

Chuyến bay kỷ lục 14 giờ đưa hai bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền - Ảnh 1.

Chuyến bay kỷ lục 14 giờ đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

ẢNH: BVCC

Chuyến bay cấp cứu đồng thời tiếp cận, xử trí và vận chuyển 2 bệnh nhân nặng tại 2 đảo khác nhau là Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.

Bệnh nhân thứ nhất là chị T.T.T.H (34 tuổi), cư dân đảo Sinh Tồn, mang thai 20 tuần. Chiều 21.12, bệnh nhân ra máu âm đạo lượng ít, sau đó đau bụng tăng dần, xuất hiện cơn gò tử cung. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn và được tham vấn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175.

Đến 23 giờ 25 phút cùng ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, chảy máu nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh, siêu âm không ghi nhận tim thai.

Qua hội chẩn giữa Bệnh viện Quân y 175 và quân y đảo Sinh tồn, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi sẩy thai tiến triển, nguy cơ băng huyết và sốc mất máu rất cao, cần vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6 giờ sáng 22.12, trực thăng EC225 VN-8620 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, cùng tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm kíp trưởng, tăng cường kíp cấp cứu chuyên khoa phụ sản.

Đến 12 giờ cùng ngày, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn. Các bác sĩ xử trí cấp cứu tại chỗ, lấy thai lưu, nhau thai, hút máu cục, kiểm soát buồng tử cung, kết hợp bù dịch, truyền máu, thuốc tăng co hồi tử cung, bổ sung thuốc cầm máu, kháng sinh và giảm đau. Sau hơn 1 giờ 30 phút xử trí tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện vận chuyển lên máy bay.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ cấp cứu đường hàng không tiếp tục nhận được thông tin bệnh nhân N.T.P (32 tuổi) tại đảo Trường Sa Lớn bị chấn thương sọ não.

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán chấn động não, theo dõi máu tụ nội sọ, có chỉ định vận chuyển cấp cứu về đất liền.

Được sự đồng ý của tổ bay và chỉ huy các cấp, kíp cấp cứu đã quyết định vận chuyển đồng thời 2 bệnh nhân trên cùng 1 chuyến bay.

Mặc dù chuyến bay kéo dài, phải tiếp cận và xử trí 2 bệnh nhân nguy kịch tại 2 đảo khác nhau, song với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay Binh đoàn 18 và tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175, cả 2 bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn, hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175 lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.12.

Ngay sau khi hạ cánh, các bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu, làm các xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và điều trị kịp thời.

Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, mỗi chuyến bay cấp cứu từ biển đảo về đất liền không chỉ là hoạt động chuyên môn y tế, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong thời bình của lực lượng quân y.

“Bệnh viện Quân y 175 luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn xa, khó khăn là trách nhiệm chính trị và mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc, chiến sĩ”, bác sĩ Mừng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền điều trị kịp thời

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền điều trị kịp thời

Chiều 31.7, trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175), đưa 2 bệnh nhân nặng từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Khám phá thêm chủ đề

chuyến bay Bệnh viện Quân Y 175 Bệnh nhân Trường Sa cấp cứu bệnh nhân Trường Sa chuyến bay cấp cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận