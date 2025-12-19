Sau nhiều 'trắc trở', Bệnh viện Bạch Mai 2 đã sẵn sàng đón bệnh nhân

Để đảm bảo chất lượng khi vận hành bệnh viện , PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong nhiều tháng qua, bệnh viện đã tuyển dụng, đào tạo cán bộ y tế, đảm bảo 2 cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội và tại Ninh Bình có chất lượng như nhau.



Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân ngay sau khi được cấp phép ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Hiện, hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội đã tự nguyện đăng ký luân chuyển công tác về cơ sở 2.

Những cán bộ được phê duyệt làm việc tại cơ sở 2 là các bác sĩ, giáo sư, kỹ thuật viên, điều dưỡng có trình độ, có kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đặc biệt, để có thêm cán bộ chất lượng cao cho cơ sở 2, bệnh viện đã tuyển dụng hơn 100 bác sĩ nội trú mới tốt nghiệp. Các bác sĩ trẻ được rèn luyện, không chỉ về chuyên môn mà cả về phong cách làm việc, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nắm chắc các quy định, quy trình làm việc, bao gồm cả văn hóa làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, trước khi chuyển về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

"Các cán bộ trẻ về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã qua quá trình đào tạo, có thầy kèm sát sao về chuyên môn theo hình thức "1 kèm 1", chứ không có chuyện đưa các bác sĩ chưa có kinh nghiệm về bệnh viện cơ sở 2", ông Cơ khẳng định.

Hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh"

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đang được triển khai đồng bộ và khẩn trương.

Trong đó, về chuyên môn, các khoa lâm sàng đã bố trí nhân sự và trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, ít nhất 2 phòng mổ sẽ được hoàn thiện để sẵn sàng cho các ca cấp cứu ngay trong ngày đầu vận hành.

Về cận lâm sàng, hệ thống máy chụp chiếu, xét nghiệm tân tiến đang được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng để cho kết quả chính xác.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công, với hệ thống phần mềm quản lý (HIS, LIS...) được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở, giúp việc quản lý và chăm sóc người bệnh được tối ưu.

Để vận hành tốt, cùng với nguồn nhân lực chất lượng, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư và đặc biệt tổ chức công tác hậu cần, như: vận hành tòa nhà, giặt là, vệ sinh công nghiệp, sắp xếp ăn uống, sinh hoạt cho cán bộ; cho người dân đến khám, chữa bệnh, cho người bệnh.

Các phương án đảm bảo nguồn thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và chỗ ở, đi lại cho cán bộ đều đã được lên kế hoạch cụ thể. 1.500 trang thiết bị y tế hiện đại cả cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 đã đưa vào vận hành.

"Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là cánh tay nối dài, chất lượng tương đương, thậm chí hiện đại hơn Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội, vì các thiết bị mua sắm mới, hiện đại và cơ sở hạ tầng rất tốt", ông Cơ đánh giá.

Cơ sở 2 sẽ vận hành giai đoạn 1 ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép với đầy đủ các phân khu thiết yếu: khám bệnh; cấp cứu; xét nghiệm - cận lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh. Công suất giai đoạn 1 là 325 giường bệnh nội trú.

Bệnh viện cũng có các chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ lực lượng tiên phong: thu nhập tương xứng với khối lượng và tính chất công việc; bố trí nhà ở công vụ và các chính sách ưu đãi khác.

Theo ông Cơ, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khi đưa vào hoạt động giúp người dân tại Ninh Bình và vùng phụ cận thuận lợi lớn khi khám chữa bệnh: không phải di chuyển xa lên Hà Nội; giảm chi phí và thời gian; được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu ngay tại địa phương; tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống bệnh nặng, cấp cứu.

"Bộ Y tế cấp phép ngày nào, thì ngày đó chúng tôi sẽ thực hiện ngay công tác khám chữa bệnh, phục vụ người dân", ông Cơ khẳng định.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được Bộ Y tế phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 9.980 tỉ đồng, trong đó, 9.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách; quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh. Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư.

Cả 2 cơ sở này khởi công xây dựng từ cuối năm 2004, đến tháng 10.2018, khu khám bệnh của 2 cơ sở được khánh thành, trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động được một thời gian ngắn. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 chỉ dừng lại ở việc cắt băng khánh thành.

Đầu năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra 2 dự án kể trên, phát hiện sai phạm gây lãng phí lớn hàng nghìn tỉ đồng và đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra.