Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương

Chiều 18.12, tại sảnh bệnh viện đa khoa 1.000 giường thuộc Bệnh viện Quân y 175 đã diễn ra chương trình âm nhạc định kỳ “Giai điệu kết nối yêu thương” số 10.

Chương trình do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức với chủ đề “Vinh quang Quân đội Nhân dân Việt Nam” nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025).

Phát biểu tại chương trình, đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Chúng tôi xác định chăm sóc người bệnh không chỉ là điều trị về mặt y học, mà còn là hành trình xây dựng môi trường chữa lành toàn diện. Âm nhạc là cầu nối góp phần xoa dịu lo âu, khơi dậy niềm tin cho người bệnh. Đồng thời, tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ y bác sĩ - những người lính áo trắng đang ngày đêm tận tụy vì sức khỏe nhân dân”.

Những màn biểu diễn tại chương trình ẢNH: BVCC

Theo ông Phan Đình Mừng, chương trình "Giai điệu kết nối yêu thương" là hoạt động thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình quân dân của Bệnh viện Quân y 175, góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc quân đội trong thời bình.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn như: màn hát múa Đoàn vệ quốc quân - Lá xanh, ca khúc Chào em cô gái Lam Hồng, Chúng tôi là chiến sĩ, Hello Việt Nam...

Các ca khúc cách mạng, ca ngợi hình ảnh người lính, biểu diễn thời trang quân phục, áo dài qua các thời kỳ và đồng diễn võ thuật của học viên trinh sát cũng được biểu diễn tại chương trình.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm giao lưu cùng người bệnh tại Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BVCC

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hoàng Yến, Tuấn Phi (giảng viên Nhạc viện TP.HCM), á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Asean 2025 Phạm Thị Thanh Tươi…

Ban tổ chức trao quà cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời gửi tặng hàng trăm phần quà nhỏ đến các bệnh nhân tham dự chương trình.