Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
19/12/2025 05:26 GMT+7

Chương trình âm nhạc 'Giai điệu kết nối yêu thương' đã mang những giai điệu ấm áp đến với 300 bệnh nhân, thân nhân cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175.

Chiều 18.12, tại sảnh bệnh viện đa khoa 1.000 giường thuộc Bệnh viện Quân y 175 đã diễn ra chương trình âm nhạc định kỳ “Giai điệu kết nối yêu thương” số 10.

Chương trình do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức với chủ đề “Vinh quang Quân đội Nhân dân Việt Nam” nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025).

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương- Ảnh 1.

Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình

ẢNH: BVCC

Phát biểu tại chương trình, đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Chúng tôi xác định chăm sóc người bệnh không chỉ là điều trị về mặt y học, mà còn là hành trình xây dựng môi trường chữa lành toàn diện. Âm nhạc là cầu nối góp phần xoa dịu lo âu, khơi dậy niềm tin cho người bệnh. Đồng thời, tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ y bác sĩ - những người lính áo trắng đang ngày đêm tận tụy vì sức khỏe nhân dân”.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương- Ảnh 2.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương- Ảnh 3.

Những màn biểu diễn tại chương trình

ẢNH: BVCC

Theo ông Phan Đình Mừng, chương trình "Giai điệu kết nối yêu thương" là hoạt động thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình quân dân của Bệnh viện Quân y 175, góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc quân đội trong thời bình.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn như: màn hát múa Đoàn vệ quốc quân - Lá xanh, ca khúc Chào em cô gái Lam Hồng, Chúng tôi là chiến sĩ, Hello Việt Nam...

Các ca khúc cách mạng, ca ngợi hình ảnh người lính, biểu diễn thời trang quân phục, áo dài qua các thời kỳ và đồng diễn võ thuật của học viên trinh sát cũng được biểu diễn tại chương trình.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương- Ảnh 4.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm giao lưu cùng người bệnh tại Bệnh viện Quân y 175

ẢNH: BVCC

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hoàng Yến, Tuấn Phi (giảng viên Nhạc viện TP.HCM), á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Asean 2025 Phạm Thị Thanh Tươi…

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát tại Bệnh viện Quân y 175 kết nối yêu thương- Ảnh 5.

Ban tổ chức trao quà cho bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời gửi tặng hàng trăm phần quà nhỏ đến các bệnh nhân tham dự chương trình.

Tin liên quan

Chùm ảnh đặc biệt bãi đỗ trực thăng thứ hai của Bệnh viện Quân y 175

Chùm ảnh đặc biệt bãi đỗ trực thăng thứ hai của Bệnh viện Quân y 175

Bệnh viện Quân y 175 được giao nhiệm vụ phát triển dịch vụ cấp cứu đường không không chỉ dành cho quân đội, biển đảo mà kể cả địa điểm vùng xa của TP.HCM, hoặc cần cấp cứu "giờ vàng" cho bệnh nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Quân Y 175 Quân đội nhân dân Việt Nam Chăm sóc sức khỏe Bệnh nhân âm nhạc ở bệnh viện Võ Hạ Trâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận