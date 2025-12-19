Người nhà nạn nhân chuyến bay mất tích MH370 chỉ trích 'tìm kiếm chỉ là hình thức'

Mẹ ông, bà Jiang Cuiyun, khi đó 72 tuổi, đã về hưu, là một trong 239 người trên chuyến bay MH370 khi nó biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Mặc dù đã có cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy, và bí ẩn dai dẳng của nó vẫn là nguồn gốc của nỗi đau kéo dài đối với những người thân của các nạn nhân.

Thiếu minh bạch

"Ai có thể tưởng tượng rằng một điều không thể ngờ tới như vậy lại xảy ra với chính gia đình mình?", Jiang Hui, 52 tuổi, nói với AFP tại nhà riêng ở Bắc Kinh.

Ông Jiang Hui, người có mẹ từng trên chuyến bay MH370, trưng bày những vật phẩm liên quan vụ tai nạn ẢNH: AFP

Ông đã dành hơn một thập kỷ tìm kiếm câu trả lời cùng với thân nhân của các nạn nhân người Trung Quốc khác, chiếm hai phần ba số hành khách.

Chính phủ Malaysia mới đây thông báo rằng việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích sẽ được nối lại vào cuối tháng 12.

Và một tòa án Bắc Kinh tuần này đã ra lệnh cho hãng hàng không phải bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (411.000 đô la Mỹ) cho một số gia đình hành khách.

Nhưng ông Jiang và thân nhân của các nạn nhân khác vẫn thất vọng vì cho rằng chính phủ Malaysia và hãng hàng không thiếu "sự minh bạch".

Ông Jiang hiện đang điều hành một nhóm trên mạng xã hội, nơi các gia đình chia sẻ tin tức về diễn biến vụ MH370 và hỗ trợ lẫn nhau.

Họ đã yêu cầu thông tin bao gồm tọa độ của khu vực tìm kiếm mới và loại thiết bị cũng như tàu thuyền đang được sử dụng. "Nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào", ông nói và cho biết thêm, một số gia đình cảm thấy rằng cuộc tìm kiếm có thể "chỉ là hình thức và sẽ không mang lại kết quả nào".

Ông Jiang đã vận động trên khắp thế giới để các nỗ lực điều tra được nối lại, với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra điều gì đã đến với mẹ mình.

Khi việc tìm kiếm chiếc máy bay bị tạm dừng vào năm 2017, "tôi tin rằng đó là giai đoạn khó khăn nhất", ông nói.

Ông Jiang Hui đang xem hình ảnh về mảnh vỡ của MH370 ẢNH: AFP

Tự tìm kiếm câu trả lời

Ngôi nhà của ông đầy ắp những kỷ vật gợi nhớ về thảm kịch.

Sách về thảm họa xếp đầy trên kệ, cùng với một mô hình máy bay Boeing 777 mà ông nói đã giúp bản thân hiểu được cấu trúc của chiếc máy bay mà mẹ ông đã ở trên khi bà mất tích.

Ông Jiang cho AFP xem bộ sưu tập áo phông cũ mà mình đã mặc trong các buổi họp mặt gia đình MH370 trong thập kỷ qua, và một bộ sưu tập tài liệu bao gồm thư gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hồ sơ tòa án và bản đồ.

"Tất cả những thứ này đều là hồ sơ lịch sử", ông nói, vừa chỉ vào tập hồ sơ của mình.

Hiện không có vụ kiện nào đang diễn ra ở Malaysia, quốc gia đã mất 50 người, bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn, trong thảm họa này.

Phán quyết bồi thường tuần trước tại Bắc Kinh áp dụng cho mỗi gia đình của tám hành khách được pháp luật tuyên bố là đã chết.

Nhưng 23 trường hợp, bao gồm cả trường hợp của Jiang, vẫn đang chờ giải quyết vì gia đình của một số hành khách chưa đưa ra tuyên bố tương tự, tòa án cho hay.

Jiang nói rằng tuyên bố của tòa án ngụ ý rằng nếu ông không làm vậy, ông sẽ không nhận được khoản bồi thường.

"Tôi cảm thấy điều này giống như yêu cầu tôi tuyên bố mẹ tôi đã chết mà không có bất kỳ bằng chứng nào, điều đó rất khó chấp nhận đối với tôi", ông nói thêm: "Tôi thấy điều này khá vô nhân đạo".

Mô hình chiếc Boeing của hãng Malaysia Airlines ẢNH: AFP

Ông vẫn quyết tâm tìm kiếm câu trả lời. "Tìm thấy chiếc máy bay, tìm thấy người thân yêu của tôi và tìm ra sự thật - tôi tin rằng đây là điều tôi phải làm trong đời", ông nói.

Ông được thúc đẩy bởi mối liên kết mà ông chia sẻ với mẹ mình, một người phụ nữ bình thường nhưng mạnh mẽ, người đã làm việc chăm chỉ vì gia đình.

"Tôi từng tưởng tượng rằng khi các con lớn lên, cả gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, và bà ấy sẽ có thể tận hưởng những năm tháng cuối đời", ông nói thêm: "Tôi cảm thấy việc tìm thấy bà ấy và khám phá ra sự thật là cách tốt nhất để tôi thể hiện lòng kính trọng của mình đối với bà ấy lúc này".