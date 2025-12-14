Tìm kiếm MH370 sẽ thất bại nếu không chấp nhận một giả thuyết gây ám ảnh

Các giả thuyết vẫn tiếp tục xoay quanh những gì chính xác đã xảy ra vào ngày 8.3.2014 và nơi mảnh vỡ của MH370 có thể đã trôi dạt đến. Giờ đây, chuyên gia cảnh báo rằng những người tìm kiếm có thể đang chọn sai địa điểm.

MH370 nằm ở đâu?

Mười một năm sau khi biến mất, cuộc tìm kiếm chuyến bay Malaysia Airlines 370 mất tích sắp được khởi động lại. Nhưng điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay Boeing 777 đó, và xác máy bay nằm ở đâu?

Trong một nỗ lực mới nhằm giải mã bí ẩn kéo dài 11 năm, công ty robot thám hiểm biển sâu Ocean Infinity của Mỹ sẽ sớm bắt đầu rà soát đáy biển để tìm kiếm chiếc máy bay xấu số, chở 239 người trên khoang khi nó biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh. Gia đình của những người thiệt mạng trong chuyến hành trình bí ẩn được cho là đã hoan nghênh nỗ lực mới này nhằm tìm ra sự thật. Ocean Infinity sẽ tìm kiếm các khu vực mục tiêu một cách gián đoạn từ ngày 30.12 tới trong tổng cộng 55 ngày.

Chuyến bay xấu số MH370 vẫn là bí ẩn của hàng không thế giới ẢNH: GETTY

Hồi tháng 4, những nỗ lực trước đó của Ocean Infinity đã bị dừng lại đột ngột, với lời tuyên bố của Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia, Anthony Loke: "Không phải là mùa thích hợp".

Trong những năm qua, nhiều giả thuyết đã xuất hiện về những gì xảy ra tiếp theo sau khi mất liên lạc, từ tấn công mạng đến hỏa hoạn trên máy bay. Giờ đây, hy vọng lại được dấy lên rằng những câu hỏi này cuối cùng sẽ được giải đáp, khi chuyên gia hàng không David Learmount nói với tờ Mirror rằng có một khu vực cụ thể mà các nhà điều tra nên tập trung vào. Ông nói: "Họ nên tìm kiếm trong Tam giác Hardy. Họ từng tìm kiếm xung quanh nó, nhưng đã tránh vị trí này".

Trong khi đó, phi công giàu kinh nghiệm Simon Hardy tin rằng cơ trưởng của chuyến bay, Zaharie Shah, đã cố tình che giấu máy bay khỏi radar và lái nó lệch hướng hàng nghìn dặm trước khi rơi xuống đại dương.

Trước đây, ông từng nói về việc viên phi công "tự sát" đã lên kế hoạch cho chuyến bay định mệnh đó, bằng cách dự trữ thêm nhiên liệu và oxy để cho phép cơ trưởng bay ngoài tầm kiểm soát trong 7 giờ, và hạ cánh khẩn cấp chiếc máy bay xuống nơi không ai có thể tìm thấy.

Chuyên gia đưa ra giả thuyết nên tìm kiếm ở Tam giác Hardy ẢNH: GETTY

Quá nhiều dầu sẽ để lại vệt dầu loang, trong khi không đủ dầu sẽ khiến phi công không thể hạ cánh khẩn cấp xuống nước một cách êm ái, vì nó sẽ phát nổ và để lại mảnh vỡ. Simon Hardy nói với tờ Sun: "Tất cả đều là một phần của kế hoạch được lên tỉ mỉ, 'làm thế nào để tôi có khiến nó biến mất, tôi không muốn mang theo quá nhiều nhiên liệu nhưng tôi muốn đi càng xa càng tốt'. Nếu bạn có động cơ làm cho nó biến mất thì chỉ có một giải pháp là hạ cánh khẩn cấp xuống nước một cách gọn gàng nhất có thể, để nó chìm xuống đáy cùng với tất cả mọi người bên trong, với tất cả các thiết bị nổi còn nguyên vẹn, không có hành lý. Đó là điều bạn muốn, nếu bạn muốn làm cho nó biến mất, bạn không đâm nó mà bạn hạ cánh khẩn cấp xuống nước".

Ông đã tính toán vị trí rơi của MH370 ngay bên ngoài khu vực dự kiến cho nỗ lực tìm kiếm đa quốc gia vào thời điểm năm 2016 nhưng giả thuyết này bị phản bác.

Kịch bản của thảm họa

Bên cạnh đó, giả thuyết khác được quan tâm nhiều là phi công tự sát, được dàn dựng cẩn thận. Tuy nhiên, phía Malaysia cho rằng, mặc dù khả năng phi công tự sát chưa bao giờ bị loại trừ, nhưng sẽ là "không công bằng và vô trách nhiệm về mặt pháp lý" nếu đổ lỗi cho cơ trưởng, vì hộp đen chưa được tìm thấy và sự thật về chuyến bay cuối cùng đó chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Gia đình các nạn nhân tưởng nhớ người thân trên chuyến bay MH370 ẢNH: GETTY

Trong bộ phim tài liệu năm 2024 của BBC "Tại sao máy bay biến mất: Cuộc săn lùng MH370", một cựu kiểm soát viên không lưu và một cựu phi công cho biết họ "tin chắc" rằng máy bay đã bị phi công điều khiển lệch hướng trong vài giờ trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương. Bay vòng quanh đảo Penang, hướng về phía tây bắc và ra biển Andaman, nơi nó biến mất khỏi radar; tuy nhiên, chuyến bay đã được theo dõi trong 6 giờ tiếp theo bởi một vệ tinh khác ở Ấn Độ Dương. Dựa trên dữ liệu này, cũng như từ mô hình trôi dạt của các mảnh vỡ được tìm thấy, các chuyên gia dự đoán rằng máy bay đã bay về phía nam trước khi hết nhiên liệu và lao xuống vùng biển phía nam, ở đâu đó giữa tây nam Úc và Nam Cực, một khu vực được gọi là Vòng cung thứ 7.

Để giữ cho máy bay khuất tầm nhìn, các chuyên gia lập luận rằng người điều khiển đã tắt nguồn điện cho điện thoại vệ tinh, khiến phi hành đoàn mất liên lạc với mặt đất. Trong trường hợp này, mặt nạ oxy khẩn cấp sẽ cho phép hành khách sống sót trong khoảng 20 phút, nhưng thiết bị trong buồng lái sẽ cung cấp cho phi công lượng oxy đủ dùng trong hơn 20 giờ. Điều này đã giúp vô hiệu hóa tất cả những người phía sau trong khoang hành khách. Người điều khiển chiếc máy bay sau đó đã khiến nó chìm xuống đáy Ấn Độ Dương và không ai biết tại sao họ lại làm vậy…