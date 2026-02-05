TP.HCM: Phường Bình Phú hợp tác MobiFone, ứng dụng AI thúc đẩy chính quyền số

Chiều 5.2, phường Bình Phú, TP.HCM tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với MobiFone TP.HCM về triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong năm 2026, hướng tới xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.

Trong khuôn khổ bản ghi nhớ, MobiFone sẽ hỗ trợ tư vấn, đánh giá mức độ chuyển đổi số của phường theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đồng thời đề xuất lộ trình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực số của địa phương.

Các nội dung hợp tác trọng tâm tập trung vào xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung của phường, phục vụ quản lý tập trung, thống nhất các nguồn dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Hai bên cũng phối hợp triển khai hệ thống quản lý công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá cán bộ, công chức thông qua các chỉ số đo lường cụ thể (chỉ số KPI).

Phường Bình Phú (TP.HCM) sẽ hợp tác với MobiFone thúc đẩy chuyển đổi số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đáng chú ý, chương trình hợp tác nghiên cứu, triển khai các công cụ trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cán bộ tra cứu thông tin, văn bản quy định, tự động hóa báo cáo và tăng cường tương tác với người dân. Việc tích hợp, quản lý tập trung hệ thống camera cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn.

Ngoài ra, hai bên sẽ đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu; ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự (OCR) trong quản lý và khai thác dữ liệu; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, có hệ thống giám sát và phương án ứng phó sự cố theo quy định.

Chương trình còn bao gồm việc xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh, quản lý tập trung, phát sóng tự động, ứng dụng AI chuyển đổi văn bản thành giọng nói, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

Bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú yêu cầu cán bộ, công chức phường ứng dụng công nghệ nhưng cần tránh bị lệ thuộc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú, cho biết đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để phường đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân. Trong năm 2026, phường dự kiến tập trung triển khai 7 nội dung trọng tâm, đáp ứng ngay yêu cầu quản lý nhà nước và công tác xây dựng Đảng.

Theo bà Minh, việc ứng dụng công nghệ đòi hỏi cán bộ, công chức phải làm chủ công nghệ. Thời gian qua, phường đã tổ chức tập huấn về ứng dụng AI trong công việc và sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để bảo đảm sử dụng công nghệ chủ động, hiệu quả, không lệ thuộc.

Phường cũng đề nghị MobiFone đồng hành trong việc cập nhật công nghệ, dự báo và đánh giá các hạn chế, rủi ro có thể phát sinh, đặc biệt là yêu cầu bảo mật thông tin đối với tất cả các giải pháp, phần mềm triển khai trên địa bàn.