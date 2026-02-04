TP.HCM điều chuyển gần 600 công chức phường, xã dôi dư sau sáp nhập

Ngày 4.2, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 1.2026, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam cho biết đến nay đã sắp xếp khoảng 50% số lượng công chức phường, xã dôi dư.

Sau sáp nhập, đội ngũ công chức phường, xã ở TP.HCM thừa 1.052 người và thiếu 935 người. Để xử lý tình trạng công chức vừa thừa vừa thiếu, UBND TP.HCM ban hành đề án, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Ông Nam cho biết, tính đến cuối tháng 1.2026, thành phố đã điều chuyển 586/1.052 công chức thừa và bổ sung 510/935 công chức thiếu, giải quyết khoảng 50% số lượng công chức mất cân đối để bố trí theo vị trí việc làm.

TP.HCM đang điều chuyển công chức phường, xã trên quy mô lớn sau sáp nhập ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn. Sở Nội vụ đánh giá việc điều động công chức phường, xã dôi dư về các địa phương đang thiếu còn chậm, do khối lượng công việc tại các xã, phường có biên chế dôi dư vẫn lớn. Định mức biên chế áp dụng chung cũng chưa phản ánh sự khác biệt về dân số, khối lượng hồ sơ và nhiệm vụ được phân cấp.

Ông Nam cũng cho biết TP.HCM đã tổ chức lại các Ban Quản lý dự án khu vực, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Đến nay, toàn thành phố có 91/137 đơn vị đăng ký thành lập ban quản lý dự án cấp xã đủ điều kiện và chính thức hoạt động từ ngày 1.2. Trong đó, 37 địa phương tiếp nhận ban quản lý dự án khu vực và 54 địa phương thành lập mới. Công tác bố trí nhân sự được thống nhất theo hướng chuyển nguyên trạng, bảo đảm ổn định tổ chức, không làm gián đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Nhiều phường, xã ở TP.HCM sẽ có ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với các phường, xã có nhu cầu thành lập ban quản lý dự án nhưng chưa thành lập, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp các sở chuyên ngành thẩm định hồ sơ, đánh giá khả năng tự chủ và phương án đảm bảo nhân sự để thành lập khi đủ điều kiện.

Nêu vướng mắc, ông Nam cho biết các sở chuyên ngành mới cung cấp số liệu theo lĩnh vực phụ trách, chưa đánh giá đầy đủ khả năng tự chủ của ban quản lý dự án cấp xã dự kiến thành lập.

Do vậy, Sở Nội vụ tạm thời xác định tiêu chí tổng vốn trên 1.000 tỉ đồng/nhiệm kỳ, nhưng thực tế tại nhiều địa phương còn có các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được thống kê đầy đủ. Ông Nam cho rằng cần tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng tự chủ đối với các địa phương có tổng vốn dưới 1.000 tỉ đồng để xem xét chủ trương thành lập trong thời gian tới.