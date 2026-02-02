TP.HCM thành lập 37 ban quản lý dự án trực thuộc phường, xã

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại hệ thống các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, theo hướng thành lập 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 1.2.2026. Đây được xem là bước sắp xếp tổ chức bộ máy có quy mô lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chủ trương tinh gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập.

Công nhân thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các ban quản lý hình thành trên nền tảng hợp nhất mảng đầu tư xây dựng với mảng bồi thường giải phóng mặt bằng của cấp huyện cũ.

Cụ thể, các phường, xã khu vực TP.HCM cũ có ban quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: phường Cát Lái, phường Bến Thành, phường Bàn Cờ, phường Xóm Chiếu, phường An Đông, phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Chánh Hưng, phường Vườn Lài, phường Bình Thới, phường Thới An, phường An Lạc, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Phú, phường Hạnh Thông, phường Bình Thạnh, phường Phú Nhuận, xã Nhà Bè, xã Tân Nhựt, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, xã Hóc Môn.

Tại khu vực Bình Dương cũ, các phường, xã có ban quản lý dự án gồm: phường Thủ Dầu Một, phường Lái Thiêu, phường Dĩ An, phường Tân Uyên, phường Bến Cát, xã Bàu Bàng, xã Bắc Tân Uyên, xã Dầu Tiếng, xã Phú Giáo.

Còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, ban quản lý dự án trực thuộc UBND các phường, xã: phường Tam Thắng, xã Hồ Tràm, xã Đất Đỏ, phường Bà Rịa, phường Phú Mỹ, xã Ngãi Giao.

Ban quản lý dự án cũ tiếp tục hoạt động trong 6 tháng

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của UBND phường, xã nơi đặt trụ sở.

Về chức năng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã thực hiện đồng thời vai trò chủ đầu tư và trực tiếp quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc các nguồn vốn khác được giao. Bên cạnh đó, các ban còn đảm nhiệm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phát triển quỹ đất, cũng như quản lý vận hành, khai thác công trình sau khi hoàn thành.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã vừa trực tiếp quản lý dự án, vừa làm công tác bồi thường, phát triển quỹ đất

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Quyết định cũng quy định rõ cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã, gồm giám đốc và các phó giám đốc, cùng tối đa 4 phòng chuyên môn. Các ban hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của các sở, ngành liên quan.

Để việc chuyển đổi không gây gián đoạn hoạt động, UBND TP.HCM cho thời hạn tối đa 180 ngày chuyển tiếp, dùng con dấu hiện hữu để hoàn tất thanh toán, quyết toán, bàn giao tài sản, công nợ và hồ sơ dự án, bảo đảm các công trình đang triển khai được thực hiện liên tục.

Việc hợp nhất các đầu mối này được kỳ vọng sẽ rút ngắn quy trình triển khai dự án, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vốn là khâu thường phát sinh nhiều vướng mắc. Khi ban quản lý dự án đặt trực tiếp tại phường, xã, chính quyền cơ sở sẽ chủ động hơn trong việc phối hợp với người dân, nắm bắt tình hình địa bàn và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ đầu.