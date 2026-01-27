TP.HCM thành lập 'siêu ban' quản lý dự án giao thông sau hợp nhất

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông) trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập và điều chuyển chức năng nhiều ban quản lý dự án, nhằm tinh gọn tổ chức.

Theo quyết định, Ban Giao thông được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Dương, sáp nhập Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông tỉnh Bình Dương thuộc Sở Xây dựng vào ban mới.

Cùng với đó, Ban Giao thông tiếp nhận chức năng giao thông khu vực của Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chức năng liên quan đến chuyên ngành dân dụng được điều chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM quản lý.

Dự án nút giao thông An Phú, TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Theo quyết định, Ban Giao thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định. Ban có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định pháp luật.

Ban Giao thông thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị; các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án khác do UBND TP.HCM giao. Đơn vị này còn quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình và có thể tham gia đầu tư dự án theo phương thức xã hội hóa, hợp tác công tư khi đủ điều kiện.

Cơ cấu tổ chức của Ban Giao thông gồm giám đốc và các phó giám đốc, không quá 5 phòng chuyên môn và các ban điều hành dự án. Trong giai đoạn đầu, đơn vị này được phép vượt số lượng cấp phó so với quy định, nhưng chậm nhất sau 5 năm phải thực hiện đúng theo chuẩn chung.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.2.2026, kèm theo điều khoản chuyển tiếp. Việc bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, dự án và thay đổi con dấu phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Trong thời gian chuyển tiếp, các đơn vị trước hợp nhất tiếp tục hoạt động, sử dụng con dấu cũ để hoàn tất thanh toán, quyết toán, bảo đảm thi công các công trình diễn ra liên tục, không gián đoạn.