TP.HCM giao đường rộng dưới 13 m cho phường, xã quản lý

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa luật Đường bộ năm 2024 phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Riêng các loại đường như quốc lộ, đường tỉnh, đường gom hoặc đường bên tách khỏi quốc lộ không thuộc phạm vi điều chỉnh, việc quản lý thực hiện theo quy định của luật Đường bộ và các văn bản liên quan.

Theo đó, UBND TP.HCM trực tiếp quản lý các tuyến đường đô thị cấp đô thị và đường đô thị cấp khu vực theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2023/BXD. Cấp thành phố đồng thời quản lý toàn bộ vỉa hè trên các tuyến đường thuộc phạm vi mình quản lý.

UBND TP.HCM vừa có quyết định phân cấp quản lý đường phố cho các phường, xã ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, cấp TP.HCM còn chịu trách nhiệm quản lý thống nhất các hạ tầng giao thông dùng chung, mang tính điều hành tập trung, gồm: hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, hệ thống thu thập dữ liệu giao thông, công trình kiểm soát tải trọng xe cơ giới và các bảng điện tử cung cấp thông tin giao thông kết nối về Trung tâm điều hành giao thông đô thị.

Ngoài ra, các nút giao giữa đường do cấp thành phố quản lý với đường do cấp xã quản lý cũng thuộc thẩm quyền của cấp thành phố.

Trong khi đó, UBND phường, xã sẽ quản lý các tuyến đường theo ranh giới hành chính, bao gồm đường đô thị cấp nội bộ, đường xã và đường thôn. Cấp xã đồng thời quản lý toàn bộ vỉa hè trên các tuyến đường được giao. Việc phân cấp này nhằm tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở trong công tác quản lý, duy tu, bảo trì và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn dân cư.

Theo quy chuẩn quốc gia QCVN 07-4:2023/BXD, đường đô thị cấp nội bộ có chiều rộng từ 13 m trở xuống, gồm đường phân khu vực, đường nhóm nhà ở, đường cụt, đường xe đạp, đường đi bộ.

Riêng UBND đặc khu Côn Đảo được giao thẩm quyền quản lý toàn bộ hệ thống đường đô thị, đường xã, đường thôn, bao gồm cả vỉa hè trên địa bàn đặc khu.