Thời sự

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 giảm vốn khi chuyển sang đầu tư công

Sỹ Đông
Sỹ Đông
07/01/2026 14:38 GMT+7

Khi chuyển sang đầu tư công, dự án cầu Thủ Thiêm 4 nối phường An Khánh với phường Tân Thuận (TP.HCM) thấp hơn 300 - 400 tỉ đồng so với hình thức đối tác công tư.

Ngày 7.1, Thành ủy TP.HCM thông qua chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, theo hướng chuyển từ hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố.

Theo tờ trình, cầu Thủ Thiêm 4 xây dựng tại phường Tân Thuận và phường An Khánh với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km, quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Đây là dự án nhóm A, do HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư, UBND TP.HCM quyết định đầu tư.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được định hướng là trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ hiện đại của TP.HCM. Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu và khu vực phía nam TP.HCM còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Việc thiếu các trục kết nối trực tiếp đang làm gia tăng áp lực giao thông lên nhiều tuyến đường hiện hữu như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức giao thông và chất lượng sống của người dân khu vực phía nam.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 giảm vốn khi chuyển sang đầu tư công - Ảnh 1.

Việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 giúp rút ngắn khoảng cách từ phường An Khánh qua phường Tân Thuận, không còn phải đi qua cầu Khánh Hội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư khoảng 5.063 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.385 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TP.HCM.

Trước đó, dự án cầu Thủ Thiêm 4 từng được nghiên cứu thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Nhưng qua rà soát khả năng cân đối vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM quyết định chuyển sang hình thức đầu tư công nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong triển khai và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

So với phương thức PPP, việc sử dụng vốn ngân sách xây cầu Thủ Thiêm 4 có chi phí thấp hơn hàng trăm tỉ đồng, chủ yếu là lãi vay. Cụ thể, nếu đầu tư theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) thì tổng mức đầu tư khoảng 5.373 tỉ đồng, bao gồm 309 tỉ đồng lãi vay trong thời gian thi công.

Còn nếu đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất thì tổng mức đầu tư khoảng 5.492 tỉ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian thi công là 429 tỉ đồng.

Sau khi được Thành ủy TP.HCM thông qua, UBND TP.HCM triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 khởi công trong quý 3/2026 và hoàn thành vào quý 4/2028.

Bí thư Trần Lưu Quang: Thủ Thiêm sẽ có thêm nhiều công trình xứng tầm

Bí thư Trần Lưu Quang: Thủ Thiêm sẽ có thêm nhiều công trình xứng tầm

Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ đầu tư nhiều công trình lớn như trung tâm chính trị - hành chính TP.HCM mới, trung tâm hội nghị biểu diễn, tượng đài Thống Nhất, cầu đường huyết mạch.

