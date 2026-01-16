Ông Nguyễn Văn Được: 'Đảng bộ UBND TP.HCM là hàng tiền đạo, không chuyền, chỉ sút'

Ngày 16.1, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 mở rộng. Hiện toàn Đảng bộ UBND TP.HCM có 126 tổ chức đảng cơ sở với hơn 48.000 đảng viên, là đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất toàn thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Với nền tảng từ năm 2025 và các năm trước, ông Được đánh giá hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm nay.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển từ quản lý kiểm soát sang quản trị hiệu quả, quản trị rủi ro. Trong đó, xác định rõ "xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế là trung tâm; văn hóa - xã hội là nền tảng; quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên".

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa và triển khai quyết liệt chương trình công tác năm 2026, gắn với chủ đề năm, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những công trình, dự án, hành động đầu tiên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: NGUYÊN VŨ

Chấm dứt việc cử cán bộ không nắm vững chuyên môn dự họp

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, đưa TP.HCM vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Với những cơ chế đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng, lãnh đạo TP.HCM đánh giá nếu vận dụng tối đa có thể lập nên kỳ tích về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách cũng như tạo đà giải quyết những hạn chế của địa phương đang đối mặt như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhấn mạnh đến vai trò đầu tư công, ông Được lưu ý phải chuẩn bị kỹ hồ sơ của 77 công trình đột phá, đầu năm triển khai ngay. "Trong tháng 1 phải phân bổ ngân sách, tránh tình trạng đến tháng 5 mới giao hết ngân sách, các đơn vị nhận bị bội thực", ông Được nhắc lại bài học của năm 2025, đồng thời cho biết sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan nếu để tái diễn.

"Với quy mô là một đảng bộ lớn, đông đảng viên, nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố đang sinh hoạt, Đảng bộ UBND TP.HCM phải thực sự là hàng tiền đạo của đội bóng. Đã là tiền đạo thì không có rê dắt, không có chuyền nữa mà chỉ có sút thôi", ông Được so sánh.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu chấm dứt ngay việc cử cán bộ không nắm vững chuyên môn dự họp. "Họp để giải quyết vấn đề chứ không phải để bàn tới, bàn lui. Đừng nghĩ tiêu cực vì sao họp nhiều quá. Tôi đề nghị lãnh đạo sở ngành cần trực tiếp hoặc cử người am hiểu nội dung để đi họp, tránh tình trạng đi họp mà không nắm được gì cả", ông Được nói.

Sắp xếp lại công chức cấp xã còn chậm

Nêu một số vướng mắc sau nửa năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết sau sáp nhập, nhiều trụ sở UBND phường, xã có diện tích nhỏ, trang thiết bị lạc hậu, các hệ thống công nghệ thông tin và nền tảng chuyên ngành chưa liên thông, dữ liệu chưa đồng bộ.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành đề án khắc phục tình trạng cán bộ "vừa thừa vừa thiếu" nhưng tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do khối lượng công việc tại các phường, xã có công chức dôi dư vẫn khá lớn, quá tải, khi điều động đi nơi khác sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết việc sắp xếp lại công chức phường, xã còn chậm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để kiện toàn bộ máy và đội ngũ nhân sự, bà Hiền cho rằng cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng vừa bồi dưỡng chuyên sâu, vừa đào tạo cấp tốc kiểu cầm tay chỉ việc gắn với vị trí việc làm, chuẩn hóa khung năng lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, để tăng cường kỷ cương hành chính, TP.HCM thành lập tổ kiểm tra đặc biệt, tổ chức 78 cuộc kiểm tra đột xuất. Kết quả, đa số cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc.

Tuy nhiên, một số đơn vị trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp còn trễ hẹn, trả bổ sung hồ sơ nhiều lần. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng vắng mặt rất nhiều cán bộ, công chức tại thời điểm kiểm tra. Do đó, bà Hiền đề nghị cần tăng cường giám sát nội bộ để khắc phục những thiếu sót trong thực thi công vụ.