TP.HCM điều chỉnh đầu tư công, thông qua loạt dự án hạ tầng trọng điểm

Hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Tham dự kỳ họp có Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành TP.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM thông qua 43 nghị quyết quan trọng, đồng thời bầu bổ sung ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cùng 3 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM thông qua và cho ý kiến đối với các lĩnh vực đất đai, ngân sách, đầu tư công, ban hành các chế độ, chính sách phát triển KT-XH của địa phương; đồng thời tiếp tục xem xét việc áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã ban hành thời điểm trước 1.7.2025.

HĐND TP.HCM đã thông qua các nghị quyết: quy định về mức chi cho hoạt động khuyến công; chính sách hỗ trợ BHYT cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên; nâng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền lễ tết cho bệnh nhân tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; các biện pháp thực hiện dân chủ cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư...

Bên cạnh đó, HĐND TP thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, phương án phân bổ ngân sách, cùng nhiều dự án hạ tầng quan trọng như nạo vét rạch Ông Bé (thuộc P.Chánh Hưng và xã Bình Hưng), rạch Bà Lớn (thuộc P.Bình Đông và xã Bình Hưng), nâng cấp đường 991 đoạn từ QL51 tới Vành đai 4, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc Kênh Tẻ (thuộc P.Xóm Chiếu)…

Ngoài ra, HĐND TP phê duyệt chủ trương hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cùng các nội dung về chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án đường Vành đai 4 và đường dây 500 kV Bình Dương 1 - Tân Định.

Kết nối giao thông 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP đang tập trung hoàn thiện các dự án hạ tầng trọng điểm nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, phục vụ mục tiêu trở thành siêu đô thị và nằm trong top 100 TP đáng sống toàn cầu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I.

Về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, ông Được cho hay đây là dự án triển khai đã lâu và được T.Ư đặc biệt quan tâm. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang từ khi nhận nhiệm vụ cũng nhiều lần chỉ đạo UBND TP đẩy nhanh tiến độ. Ông Được khẳng định TP.HCM sẽ sớm xử lý dứt điểm các phần việc còn lại, tuân thủ đúng quy định và bảo đảm thanh toán đủ hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) trước đây. Khi dự án hoàn thành, T.Ư và TP.HCM sẽ kiểm tra, đánh giá và thông tin đến cử tri.

Đối với Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc, ông Được cho biết dự án đã hoàn tất quy hoạch và đang kêu gọi đầu tư theo hình thức BT. Nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ khởi công ngày 19.12 tới.

Về các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay, cũng như kết nối Tân Sơn Nhất - Long Thành, Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với tỉnh Đồng Nai và thống nhất nhiều hạng mục kết nối liên vùng bằng đường bộ và đường sắt. Trước mắt, hai địa phương tập trung vào hạ tầng kết nối hai sân bay, gồm hai tuyến đường sắt: Suối Tiên - Long Thành (Đồng Nai thực hiện) và Thủ Thiêm - Long Thành (TP.HCM chủ trì). Khi hoàn thành, các tuyến này sẽ tạo thuận lợi lớn cho việc đi lại của người dân và du khách.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: Mỗi nghị quyết được thông qua không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là cam kết chính trị của chính quyền TP đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đó là lời hứa tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, đồng thời bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả.

Ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP.HCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của nghị quyết HĐND TP.HCM.