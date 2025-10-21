Không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu có thể bị cách chức

Ngày 21.10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu hằng năm. Đây được xem là biện pháp mạnh nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân, hướng đến mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh vào cuối năm 2025.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, Đồng Nai đã phát động chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công". Các đơn vị chủ đầu tư cũng đã ký cam kết về tiến độ giải ngân trước UBND tỉnh. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn khiêm tốn, tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án trọng điểm.

Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực, xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân lãnh đạo. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt tiến độ sẽ được biểu dương, khen thưởng; người đứng đầu được ưu tiên xem xét, đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử vào vị trí cao hơn.

Ngược lại, đơn vị chậm trễ, trì trệ trong giải ngân sẽ bị xem xét hạ bậc thi đua, người đứng đầu không được đưa vào quy hoạch hay bổ nhiệm chức vụ quản lý. Nếu để xảy ra tình trạng kéo dài, nghiêm trọng, có thể bị xử lý trách nhiệm, điều chuyển công tác hoặc cách chức theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân. Đồng thời, giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tham mưu khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức từ năm 2025 trở đi. Theo đó, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch được đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; từ 90% đến dưới 100% (không vi phạm quy định) là "hoàn thành tốt nhiệm vụ"; từ 80% đến dưới 90% là "hoàn thành nhiệm vụ"; còn dưới 80% hoặc chậm tiến độ nghiêm trọng sẽ bị xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ", trừ các trường hợp có nguyên nhân khách quan.