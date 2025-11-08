TP.HCM chạy nước rút đầu tư công

Ngày 7.11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 1 - 10.2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, vấn đề đầu tư công được lãnh đạo nhiều sở ngành "mổ xẻ" nguyên nhân và nêu giải pháp tăng tốc trong các tháng cuối năm. Năm 2025, TP.HCM được Thủ tướng giao vốn đầu tư công gần 119.000 tỉ đồng. Đến đầu tháng 11.2025, địa phương mới giải ngân được 60% dù mục tiêu đề ra hết quý 3 phải đạt 75% trở lên.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM, cho biết đã tăng cường hơn 100 cán bộ của ban bồi thường về các phường, xã có dự án lớn để hỗ trợ xử lý hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường tăng lên gần 61%, cải thiện đáng kể so với tháng 10. Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm nêu thực tế thời gian qua cho thấy tiến độ công trình, tỷ lệ giải ngân đầu tư công phụ thuộc lớn vào giải phóng mặt bằng. Khi những vướng mắc về mặt bằng được tháo gỡ, tiến độ xây lắp được đẩy nhanh.

TP.HCM đang đẩy nhanh các dự án đầu tư công Ảnh: Ngọc Dương

Ông Trần Quang Lâm cho biết thêm một số dự án lớn đang triển khai cần điều chỉnh quy hoạch, thậm chí phải điều chỉnh quy hoạch thành phố như tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đường sắt từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ. Hiện thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thuộc về UBND TP, nên ông Lâm đề xuất cần nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục này.

Liên quan xây dựng nhà ở xã hội, ông Lâm cho biết năm 2025 sẽ hoàn thành 12.799 căn, đạt 98,2% kế hoạch, nếu tính thêm các tòa nhà đã cất nóc thì đạt 105%. Vừa qua, các sở ngành rà soát, thống nhất 6 vị trí làm nhà ở xã hội của ngành công an. Từ nay đến cuối năm sẽ khởi công 2 dự án của ngành công an và 3 dự án khác. Ông Lâm nhận định năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 25.300 căn nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: Trong 10 tháng qua, kinh tế TP.HCM tăng trưởng tích cực, thể hiện qua các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách. Môi trường đầu tư của TP.HCM đã hấp dẫn hơn. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 10 tháng đạt hơn 7,2 tỉ USD, dẫn đầu cả nước. Chất lượng nguồn vốn FDI cũng được nâng cao khi có khoảng 2 tỉ USD vào lĩnh vực công nghệ cao. Ông Được đánh giá khi các vướng mắc về thủ tục tháo gỡ xong, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ, chip, bán dẫn sẽ còn nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra nhiều hạn chế, đặc biệt là đầu tư công giống như căn bệnh trầm kha, dù giải ngân khá hơn trước nhưng vẫn chưa tương xứng với kế hoạch đề ra. Ông Được thẳng thắn chỉ ra thực tế đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn tâm lý sợ sệt, không biết làm, không dám làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, đùn đẩy, không chủ động trong công việc, thậm chí chờ nhắc việc, kể cả lãnh đạo sở ngành và cấp phòng. "Nếu làm việc với động cơ trong sáng thì lãnh đạo thành phố và pháp luật sẽ bảo vệ", ông Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM nêu rõ để tăng trưởng cả năm từ 8,5% trở lên thì tăng trưởng quý 4 phải trên 12%. Ông Được đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ giải ngân đầu tư công, quy hoạch, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng...

Sáng cùng ngày, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025).