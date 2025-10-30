Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều dự án lớn ì ạch, TP.HCM ra 'tối hậu thư' giải ngân vốn đầu tư công

Uyển Nhi - Vũ Phượng
30/10/2025 14:05 GMT+7

Sở Tài chính TP.HCM công bố tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của 34 dự án lớn, nhiều dự án đạt trên 70%.

Chiều 30.10, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản phản hồi về tiến độ giải ngân các dự án vốn đầu tư lớn của thành phố, đồng thời công bố nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm.

"Điểm mặt" dự án giải ngân thấp

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến thời điểm báo cáo, trong 34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn cả năm 2025, nhiều dự án đã đạt tỷ lệ giải ngân cao so với kế hoạch vốn được giao.

Cụ thể, đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT 994) đạt 84,1%; tuyến metro số 1 đạt 71,7%; đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) đạt 69%; nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai đạt 64,6%; cùng nhiều dự án thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch như: kè 2 bờ sông Dinh (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu nhà máy nước); mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi.

Ngoài ra còn có, dự án thành phần 1: Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp); dự án thành phần 1: giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 (đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn); dự án thành phần 6: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương; nâng cấp tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch...

Theo kế hoạch, các dự án nêu trên sẽ tiếp tục giải ngân đến hết ngày 31.1.2026, TP.HCM sẽ tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện và giải ngân của các dự án nhằm đảm bảo đạt tiến độ đề ra.

Nhiều dự án lớn ì ạch, TP.HCM ra 'tối hậu thư' giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Quốc lộ 22 - tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), sắp được mở rộng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM đang tăng tốc thi công để kịp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

ẢNH: T.N

Nhóm giải pháp "thúc" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tiên, phát động đợt thi đua "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm Kế hoạch số 01, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TP.HCM sẽ khen thưởng kịp thời đơn vị có thành tích, đồng thời phê bình, kỷ luật các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm trễ trong thủ tục hành chính.

Thứ hai, xem công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Người đứng đầu các sở, ngành, UBND các cấp và chủ đầu tư phải coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc.

TP.HCM yêu cầu quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đồng thời triển khai theo cơ chế "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thứ ba, phát huy hiệu quả 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công do 3 Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng sẽ tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc tại chỗ; đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Thứ tư, TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công theo cơ chế "3 ca, 4 kíp", tăng từ 15 - 20% khối lượng công việc so với kế hoạch.

Đồng thời, trong 4 ngày làm việc kể từ khi có khối lượng hoàn thành, phải hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, tránh dồn khối lượng vào cuối năm. Các nhà thầu vi phạm tiến độ sẽ bị công khai và xử lý theo quy định.

Thứ năm, TP.HCM sẽ tập trung theo sát tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án có kế hoạch vốn lớn, đặc biệt là những công trình trọng điểm như: nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22; dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh...

Cuối cùng, TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân của các dự án và tham mưu điều chuyển linh hoạt nguồn vốn. Vốn từ các dự án chậm hoặc chưa có khả năng giải ngân ngay sẽ được chuyển sang các dự án có tiến độ tốt, nhằm đẩy nhanh tổng mức giải ngân.

Tin liên quan

Không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu có thể bị cách chức

Không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu có thể bị cách chức

Các cơ quan, đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ bị hạ bậc thi đua; người đứng đầu không được quy hoạch, bổ nhiệm và có thể bị điều chuyển, cách chức nếu để tình trạng kéo dài.

TP.HCM kiểm điểm cán bộ chậm phân bổ vốn đầu tư công

Khám phá thêm chủ đề

giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM Sở Tài chính TP.HCM Dự án trọng điểm tiến độ giải ngân đầu tư công TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận