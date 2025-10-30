Nhiều dự án lớn ì ạch, TP.HCM ra 'tối hậu thư' giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 30.10, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản phản hồi về tiến độ giải ngân các dự án vốn đầu tư lớn của thành phố, đồng thời công bố nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm.

"Điểm mặt" dự án giải ngân thấp

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến thời điểm báo cáo, trong 34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn cả năm 2025, nhiều dự án đã đạt tỷ lệ giải ngân cao so với kế hoạch vốn được giao.

Cụ thể, đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT 994) đạt 84,1%; tuyến metro số 1 đạt 71,7%; đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) đạt 69%; nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai đạt 64,6%; cùng nhiều dự án thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch như: kè 2 bờ sông Dinh (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu nhà máy nước); mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi.

Ngoài ra còn có, dự án thành phần 1: Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp); dự án thành phần 1: giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 (đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn); dự án thành phần 6: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương; nâng cấp tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch...

Theo kế hoạch, các dự án nêu trên sẽ tiếp tục giải ngân đến hết ngày 31.1.2026, TP.HCM sẽ tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện và giải ngân của các dự án nhằm đảm bảo đạt tiến độ đề ra.

Quốc lộ 22 - tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), sắp được mở rộng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM đang tăng tốc thi công để kịp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ẢNH: T.N

Nhóm giải pháp "thúc" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tiên, phát động đợt thi đua "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm Kế hoạch số 01, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TP.HCM sẽ khen thưởng kịp thời đơn vị có thành tích, đồng thời phê bình, kỷ luật các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm trễ trong thủ tục hành chính.

Thứ hai, xem công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Người đứng đầu các sở, ngành, UBND các cấp và chủ đầu tư phải coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc.

TP.HCM yêu cầu quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đồng thời triển khai theo cơ chế "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thứ ba, phát huy hiệu quả 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công do 3 Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng sẽ tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc tại chỗ; đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Thứ tư, TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công theo cơ chế "3 ca, 4 kíp", tăng từ 15 - 20% khối lượng công việc so với kế hoạch.

Đồng thời, trong 4 ngày làm việc kể từ khi có khối lượng hoàn thành, phải hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, tránh dồn khối lượng vào cuối năm. Các nhà thầu vi phạm tiến độ sẽ bị công khai và xử lý theo quy định.

Thứ năm, TP.HCM sẽ tập trung theo sát tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án có kế hoạch vốn lớn, đặc biệt là những công trình trọng điểm như: nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22; dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh...

Cuối cùng, TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân của các dự án và tham mưu điều chuyển linh hoạt nguồn vốn. Vốn từ các dự án chậm hoặc chưa có khả năng giải ngân ngay sẽ được chuyển sang các dự án có tiến độ tốt, nhằm đẩy nhanh tổng mức giải ngân.