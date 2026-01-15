TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức 'làm việc đến nơi đến chốn'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành chỉ thị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề khi TP.HCM triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ thị của UBND TP.HCM thể hiện rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, khắc phục tư duy làm việc hình thức, dàn trải, thiếu chiều sâu, tập trung vào chủ đề năm. TP.HCM xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng chính quyền là then chốt, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chỉ thị nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong quản trị. TP.HCM sẽ ưu tiên các nguồn lực để tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tăng thu ngân sách trên 20% dự toán Trung ương giao.

"Tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, tạo chuyển biến lan tỏa. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro và phục vụ, từ cách làm theo kế hoạch sang mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo kết quả thực chất và từ có làm sang biết làm và làm đến nơi đến chốn", chỉ thị nêu rõ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhiều năm, thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

TP.HCM sẽ tập trung đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trong năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một điểm đáng chú ý trong chỉ thị là TP.HCM yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Thành phố lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút nguồn lực xã hội, quyết tâm giải ngân 100% vốn được giao, kiểm soát tiến độ từng tháng, nhất là đối với các dự án trọng điểm…

TP.HCM xác định tập trung triển khai một số dự án, công trình trọng điểm như tuyến đường ven biển TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu; cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4.

Cùng với đó là các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22, các tuyến đường sắt đô thị, dự án trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm chính trị - hành chính, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, khu liên hợp Rạch Chiếc.

Những công thức hành động trong chỉ thị mới

Trong chỉ thị, UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc của bộ máy công quyền, coi đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Trong năm 2026 sẽ cắt giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị, cuộc họp, hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến.

TP.HCM sẽ siết chặt kỷ cương công vụ, nhất là trong giải quyết hồ sơ hành chính ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhằm siết chặt kỷ cương công vụ, TP.HCM sẽ áp dụng nhiều công thức. Đầu tiên là 3 - 3, tức là giải quyết sự việc họp không quá 3 lần, mỗi lần họp không cách nhau quá 3 tuần.

Thực hiện nguyên tắc 5 đúng - 3 không - 2 chủ động trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, 5 đúng gồm: quy trình, hồ sơ, thời hạn, thái độ, trách nhiệm; 3 không: đùn đẩy, gây sách nhiễu, kéo dài; 2 chủ động: hướng dẫn, tham mưu giải quyết.

Công thức 1 - 3 - 7 trong xử lý hồ sơ hành chính: tiếp nhận, phân công cán bộ trong 1 ngày; phối hợp xử lý trong 3 ngày và thời hạn giải quyết mỗi công việc không quá 7 ngày.