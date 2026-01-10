Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lần đầu tiên TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật của năm

Sỹ Đông - Đỗ Trường
10/01/2026 08:00 GMT+7

Năm 2025 là năm đầu tiên TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật của năm, nhiều hơn với số lượng của các năm trước chỉ 10 dấu ấn.

Sáng 10.1, UBND TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật của năm 2025 với các sự kiện, thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Điều đặc biệt, đây là năm đầu tiên TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật, khác với các năm trước chỉ công bố 10 dấu ấn.

Lần đầu tiên TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật của năm- Ảnh 1.

UBND TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Danh sách 12 dấu ấn nổi bật năm 2025 của TP.HCM như sau:

1. Sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

2. Triệu con tim hướng về ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

4. Nhanh chóng đề xuất sửa đổi nghị quyết Quốc hội và hoàn thiện nghị quyết HĐND TP.HCM, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển trong giai đoạn mới.

5. Nhân dân TP.HCM tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của thành phố nghĩa tình.

6. Kinh tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ.

7. Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm và đặc biệt khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

8. Du lịch TP.HCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế.

9. TP.HCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm và TP.HCM được UNESCO công nhận danh hiệu "Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh".

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, lực lượng vũ trang TP.HCM lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

12. Đối ngoại TP.HCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin.

Bạn đọc xem thêm thuyết minh cụ thể tại đây


