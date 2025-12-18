Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM mời người dân bình chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2025

18/12/2025 17:51 GMT+7

Từ 13 dấu ấn nổi bật đã được hội đồng sơ duyệt, công chúng có thể tham gia góp ý, bình chọn để lựa chọn 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025.

Ngày 18.12, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giới thiệu 13 dấu ấn nổi bật đã được hội đồng bình chọn sơ duyệt để công chúng tham gia góp ý, bình chọn. Thông qua đó, ban tổ chức lựa chọn 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025.

Thời gian lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 21.12.

Bình chọn 10 dấu ấn nổi bật là hoạt động thường niên của UBND TP.HCM trong nhiều năm qua nhằm tôn vinh những sự kiện, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Năm 2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng với TP.HCM, gắn với nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đề xuất những cơ chế đặc thù mới...

Sau khi đón nhận các góp ý của người dân, UBND TP.HCM báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét trước khi tổ chức công bố 10 dấu ấn nổi bật vào cuối tháng 12.2025.

UBND TP.HCM tổ chức lấy góp ý công chúng trước khi lựa chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2025

Bạn đọc xem thêm thuyết minh về từng dấu ấn tại đây.

