Sổ sức khỏe điện tử là sự kiện nổi bật của ngành y tế TP.HCM

Theo đó, ngành y tế có nhiều sự kiện nổi bật như kỹ thuật thông tim can thiệp cho thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh; công bố dịch sởi, ban hành kế hoạch phòng chống bệnh kịp thời; đạt 1.111.107 sổ sức khỏe điện tử, 22.408 giấy chuyển tuyến, 253.737 giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNeID…

Thứ nhất, năm 2024 là cột mốc quan trọng về sự phát triển kỹ thuật chuyên sâu của ngành y tế TP.HCM trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bào thai. Lần đầu tiên Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, kỹ thuật thông tim can thiệp cho thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh được triển khai thành công trong bụng mẹ do các y, bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thực hiện. Đến nay, có 5 trường hợp được can thiệp thành công.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) và Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp cho bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Sự kiện nổi bật thứ 2 là Sở Y tế TP.HCM đã chủ động tham mưu UBND TP.HCM công bố dịch sởi và ban hành kế hoạch phòng chống bệnh sởi, giúp TP.HCM chủ động kiểm soát và ngăn chặn sự bùng phát lan rộng của dịch bệnh. Sau đó, ngành y tế TP.HCM đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn. Đến nay, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng dịch sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi nhằm hướng đến mục tiêu sớm công bố hết dịch.

Sự kiện nổi bật thứ 4 là chuyển đổi phương thức cung ứng thuốc cho tuyến y tế cơ sở. Sau khi luật Đấu thầu có hiệu lực từ 1.1.2024, được sự chấp nhận của UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã chủ động chuyển đổi phương thức cung ứng thuốc từ đấu thầu riêng lẻ sang đấu thầu gộp cho tuyến y tế cơ sở nhằm tăng cường năng lực cung ứng thuốc cho trạm y tế.

Sự kiện nổi bật thứ 4, Sở Y tế TP.HCM đã tập trung triển khai Đề án "Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng". Tính đến 13.12.2024, mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đã hình thành với 14.403 thành viên, đạt 89,90% theo kế hoạch.

Sự kiện nổi bật thứ 5, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế TP.HCM đã triển khai thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh. Tính đến ngày 13.12.2024, TP.HCM đã có 1.111.107 sổ sức khỏe điện tử, 22.408 giấy chuyển tuyến, 253.737 giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Sổ khám sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID ẢNH: DUY TÍNH

Sự kiện nổi bật thứ 6, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) được tổ chức ACHSI (Úc) thẩm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng bệnh viện. Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM được tổ chức JCI (Hoa Kỳ) thẩm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng bệnh viện.

Sự kiện nổi bật thứ 7, Sở Y tế TP.HCM ra mắt cổng tra cứu hành nghề y, dược trên cơ sở kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu sẵn có. Đây là công cụ thiết thực cho người dân khi tìm hiểu thông tin về các cơ sở khám, chữa bệnh và hỗ trợ công tác quản lý ngành.

Sự kiện nổi bật thứ 8, ngành y tế TP.HCM mở rộng ký kết hợp tác toàn diện với sở y tế các tỉnh thành vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Trung bộ và Tây nguyên. Đây là hoạt động nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn; đào tạo nguồn nhân lực; hướng tới mục tiêu giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên…

Sự kiện nổi bật thứ 9, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Năm 2024, UBND TP.HCM phê duyệt Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến 2030 và những năm tiếp theo". Đây là cơ sở pháp lý để ngành y tế TP.HCM tiếp tục phát triển các trạm cấp cứu vệ tinh, đa dạng hóa loại hình, phương tiện cấp cứu…

Sự kiện nổi bật thứ 10 trong năm 2024 của ngành y tế TP.HCM là phát động bình chọn giải thưởng thành tựu y khoa lần thứ 10. Ngày 21.11.2024, ban tổ chức đã giới thiệu 52 sản phẩm "Y tế thông minh" của 28 bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM như: chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, nội khoa, sản khoa, nhi khoa, robot, các ứng dụng chuyển đổi số phục vụ người bệnh…