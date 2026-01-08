TP.HCM khen thưởng 34 phường, xã và 16 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho 148 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn TP.HCM và khu vực quản lý thuế liên quan.

Trong số này, 34 UBND phường, xã được khen thưởng vì đã chỉ đạo thuế cơ sở hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách. Các địa bàn được ghi nhận phân bố đa dạng, từ khu vực trung tâm đô thị, vùng thương mại - dịch vụ đến khu công nghiệp, cảng biển và du lịch.

Nhiều phường có hoạt động kinh tế sôi động như Tân Định, Xóm Chiếu, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Phú Mỹ… nằm trong danh sách khen thưởng nhờ phối hợp hiệu quả với cơ quan thuế trong quản lý nguồn thu, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, các xã gắn với công nghiệp, logistics và du lịch như Cần Giờ, Bình Hưng, Hồ Tràm, Châu Đức, Bàu Bàng… cũng được ghi nhận.

Phường Tân Định được tặng bằng khen vì thu ngân sách vượt chỉ tiêu ẢNH: NGUYÊN VŨ

Việc biểu dương cấp phường, xã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của chính quyền cơ sở trong công tác thu ngân sách, nhất là trong bối cảnh yêu cầu tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm quản lý nguồn thu ngay từ địa bàn.

Ở khối doanh nghiệp, có 16 đơn vị nộp ngân sách nhà nước từ 3.000 tỉ đồng trở lên được tặng bằng khen kèm tiền thưởng mức cao nhất (50 triệu đồng). Đây là nhóm doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu thu ngân sách, hoạt động ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng, tài chính - ngân hàng và thương mại nhà nước.

Danh sách doanh nghiệp nộp ngân sách lớn gồm Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam và chi nhánh số 2 tại Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn, Công ty ô tô Toyota Việt Nam, Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) được tặng bằng khen vì nộp ngân sách hơn 3.000 tỉ đồng ẢNH: SATRA

Bên cạnh đó còn có Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ và Công ty TNHH Apple Việt Nam.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp nộp trên 3.000 tỉ đồng, UBND TP.HCM cũng tặng bằng khen cho 39 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1.000 - dưới 3.000 tỉ đồng và 49 doanh nghiệp nộp từ 500 - dưới 1.000 tỉ đồng.