Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM khen thưởng 34 phường, xã và 16 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/01/2026 13:25 GMT+7

TP.HCM tặng bằng khen cho 148 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu và nộp ngân sách năm 2025, trong đó nhiều phường, xã và doanh nghiệp lớn đóng góp trên 3.000 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho 148 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn TP.HCM và khu vực quản lý thuế liên quan.

Trong số này, 34 UBND phường, xã được khen thưởng vì đã chỉ đạo thuế cơ sở hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách. Các địa bàn được ghi nhận phân bố đa dạng, từ khu vực trung tâm đô thị, vùng thương mại - dịch vụ đến khu công nghiệp, cảng biển và du lịch.

Nhiều phường có hoạt động kinh tế sôi động như Tân Định, Xóm Chiếu, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Phú Mỹ… nằm trong danh sách khen thưởng nhờ phối hợp hiệu quả với cơ quan thuế trong quản lý nguồn thu, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, các xã gắn với công nghiệp, logistics và du lịch như Cần Giờ, Bình Hưng, Hồ Tràm, Châu Đức, Bàu Bàng… cũng được ghi nhận.

TP.HCM khen thưởng 34 phường, xã và 16 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phường Tân Định được tặng bằng khen vì thu ngân sách vượt chỉ tiêu

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Việc biểu dương cấp phường, xã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của chính quyền cơ sở trong công tác thu ngân sách, nhất là trong bối cảnh yêu cầu tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm quản lý nguồn thu ngay từ địa bàn.

Ở khối doanh nghiệp, có 16 đơn vị nộp ngân sách nhà nước từ 3.000 tỉ đồng trở lên được tặng bằng khen kèm tiền thưởng mức cao nhất (50 triệu đồng). Đây là nhóm doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu thu ngân sách, hoạt động ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng, tài chính - ngân hàng và thương mại nhà nước.

Danh sách doanh nghiệp nộp ngân sách lớn gồm Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam và chi nhánh số 2 tại Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn, Công ty ô tô Toyota Việt Nam, Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

TP.HCM khen thưởng 34 phường, xã và 16 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) được tặng bằng khen vì nộp ngân sách hơn 3.000 tỉ đồng

ẢNH: SATRA

Bên cạnh đó còn có Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ và Công ty TNHH Apple Việt Nam.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp nộp trên 3.000 tỉ đồng, UBND TP.HCM cũng tặng bằng khen cho 39 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1.000 - dưới 3.000 tỉ đồng và 49 doanh nghiệp nộp từ 500 - dưới 1.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 805.000 tỉ đồng

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 805.000 tỉ đồng

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 805.000 tỉ đồng nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng vẫn còn dư địa để thu hơn con số này.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 giảm vốn khi chuyển sang đầu tư công

TP.HCM tổng kết năm 2025 với nhiều điểm sáng kinh tế

Khám phá thêm chủ đề

Thu ngân sách 34 phường xã thu vượt ngân sách TP.HCM doanh nghiệp nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng phường Tân Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận