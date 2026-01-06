TP.HCM tổng kết năm 2025 với nhiều điểm sáng kinh tế

Chiều 6.1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM dự kiến đạt 7,53%; nếu không tính dầu khí, mức tăng đạt 8,03%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.755 USD.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM ước đạt 800.043 tỉ đồng, đạt 119,1% dự toán Trung ương giao, cao nhất cả nước. Trong đó, thu từ dầu thô 45.257 tỉ đồng, thu xuất nhập khẩu 179.740 tỉ đồng và thu nội địa 574.240 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự hội nghị tổng kết kinh tế - xã hội năm 2025 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Một điểm nhấn khác là công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng. Đầu năm 2025, sau rà soát, toàn thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất vướng mắc. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ hoặc có kết luận định hướng đối với 712 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 131.000 tỉ đồng, quy mô khoảng 22.044 ha.

Về đầu tư công, tính đến đầu tháng 1.2026, TP.HCM đã giải ngân hơn 89.800 tỉ đồng, đạt khoảng 74% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (31.1.2026), tỷ lệ giải ngân có thể đạt khoảng 95%.

TP.HCM quyết liệt để tăng trưởng 2 con số

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá năm 2025, thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, "gam sáng nhiều hơn gam tối".

Tuy vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 70%, dù cao hơn các năm trước nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong bối cảnh nhiều địa phương thiếu vốn đầu tư, TP.HCM còn dư nguồn lực nhưng giải ngân chậm là vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh kết quả kinh tế, ông Được cho biết đời sống người dân cơ bản ổn định, tâm lý xã hội tích cực, mức độ hài lòng của người dân được nâng lên; an ninh, trật tự được giữ vững, thành phố được đánh giá là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Được cho rằng việc triển khai nhìn chung đúng hướng, đạt kết quả khá so với mặt bằng chung cả nước, song vẫn cần quyết tâm cao hơn trong xử lý các vấn đề tồn tại, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số, khoảng 10 - 11%, đòi hỏi thành phố phải hành động quyết liệt ngay từ đầu năm. Năm 2026 được xác định là giai đoạn cao điểm đầu tư, với hàng loạt dự án lớn của nhà nước và tư nhân đồng loạt triển khai, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Liên quan cơ chế đặc thù, ông Được cho biết Nghị quyết 260 sửa đổi Nghị quyết 98 có ý nghĩa quan trọng, song việc triển khai cần quyết tâm cao hơn, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn để phát huy hiệu quả. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã ban hành 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 làm căn cứ điều hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.