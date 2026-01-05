TP.HCM lần đầu thử nghiệm bay UAV giao hàng

Sáng 5.1, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và các doanh nghiệp công nghệ (Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt) khởi động chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng.

Đây được xem như hoạt động mở màn trong năm 2026 của TP.HCM về triển khai Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị. Đến dự buổi thử nghiệm có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới về UAV giao hàng trong phạm vi Khu Công nghệ cao TP.HCM. Đây là một trong những nội dung triển khai theo Nghị quyết 20/2024 của HĐND TP.HCM nhằm tạo môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ tiên tiến, có tiềm năng ứng dụng cao.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan các UAV trước khi bay thử nghiệm ẢNH: NGUYỄN ANH

Làm chủ công nghệ mới

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết buổi thử nghiệm thể hiện quyết tâm của sở trong việc mạnh dạn thử nghiệm, đánh giá và từng bước làm chủ các công nghệ mới, trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội.

Chương trình được triển khai trên cơ sở phép bay do Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng) cấp, có hiệu lực trong năm 2026, tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không và an ninh quốc gia. "Đây là tiền đề hết sức quan trọng để hoạt động thử nghiệm được triển khai một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định", ông Hiếu nói.

UAV của Công ty TNHH Saolatek chở gói hàng bay lên bầu trời ẢNH: SỸ ĐÔNG

Gói hàng được trả trên sân thượng của một tòa nhà sau chừng 5 phút bay ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thông qua chương trình thử nghiệm bay UAV giao hàng, các đơn vị sẽ đánh giá toàn diện về khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong hoạt động bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn.

Đồng thời, đánh giá mức độ an toàn, độ ổn định và hiệu quả vận hành; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế; đề xuất chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ việc mở rộng ứng dụng trong thời gian tới.

"Chương trình sẽ thành công, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng trong tương lai. Hy vọng chúng ta sẽ tiến hành bay khoảng cách xa hơn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô thành phố mới trong quý 1/2026", ông Hiếu kỳ vọng.

Tiên phong trong nền kinh tế tầm thấp

Trong khi đó, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đánh giá hoạt động thử nghiệm không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn công nghệ, mà là minh chứng sống động cho khát vọng và năng lực làm chủ công nghệ cao của Việt Nam.

Trước buổi thử nghiệm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp tham gia, đồng thời tổ chức chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật, không gian triển khai và phương án tổ chức thử nghiệm.

UAV của Công ty cổ phần Real - Time Robotics Việt Nam chở các gói hàng, loại UAV này có thể trả hàng tại nhiều địa điểm ẢNH: NGUYỄN ANH

"Việc đưa UAV vào lĩnh vực logistics đô thị là một bài toán khó về cả công nghệ lẫn an toàn không phận. Nhưng những bước thử nghiệm như thế này là rất cần thiết, để từ đó có được dữ liệu thực tế để hoàn thiện chính sách và cũng là cơ sở triển khai các bước tiếp theo", ông Phùng nói thêm.

Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện và thực thi các cơ chế sandbox để có không gian bay thử nghiệm, hỗ trợ kết nối sản phẩm đến gần hơn các sở ngành của thành phố, tiếp cận vốn…

Ông Phùng nhận định kinh tế tầm thấp dự báo sẽ mang lại hàng tỉ USD và hàng trăm nghìn việc làm cho Việt Nam trong thập kỷ tới. Với sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp UAV tại Khu Công nghệ cao, TP.HCM sẽ có vai trò tiên phong, sớm trở thành một trung tâm sản xuất và ứng dụng UAV hàng đầu khu vực.