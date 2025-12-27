Trung tá quân đội kể chuyện chế tạo 'sát thủ' diệt UAV

Trung tá Linh là một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, quyết tâm vượt qua giới hạn để làm chủ công nghệ lõi.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh và sản phẩm UAV VU-C2 ẢNH: TUẤN MINH

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra sáng 27.12, trung tá Nguyễn Mạnh Linh cho biết, đơn vị của anh được lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ về nghiên cứu chế tạo các sản phẩm thông tin quân sự và các khí tài tác chiến điện tử công nghệ cao. Đây là nhiệm vụ rất vinh quang nhưng đầy thử thách, khó khăn.

Trong đó, rào cản lớn nhất chính là việc phải làm chủ những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất mà hiện nay chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới nắm giữ, điển hình như công nghệ nhảy tần, bảo mật thích nghi hay công nghệ xử lý trinh sát thụ động.

Cạnh đó, áp lực còn đến từ quy mô nhiệm vụ cực kỳ rộng lớn, trải dài từ các thiết bị cầm tay cho người lính đến các khí tài gắn trên xe, tàu và trạm cố định. Đặc biệt, thời gian thực hiện yêu cầu phải rút ngắn một nửa so với kế hoạch ban đầu đã đặt anh và các cộng sự vào một bài toán vô cùng nan giải.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh chia sẻ tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Ban đầu nhận nhiệm vụ, chúng tôi rất là trăn trở. Tuy nhiên, với tinh thần và cách làm của người lính, chúng tôi quyết tâm bám mục tiêu và thực hiện thống nhất các phương án", anh Linh nói.

Anh Linh tiết lộ, phương án đầu tiên và quan trọng nhất là tập trung nghiên cứu một nền tảng công nghệ sử dụng chung. Với nền tảng công nghệ sử dụng chung, anh và cộng sự có thể phát triển chế tạo các sản phẩm, các trang thiết bị nhanh chóng theo các yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau.

Thứ hai là ứng dụng các công cụ nghiên cứu hiện đại. Ví dụ như công cụ về thiết kế mô phỏng tính toán, giúp cho quá trình triển khai nghiên cứu song song và đồng thời. Thứ ba là ứng dụng và cập nhật liên tục các công nghệ mới tối ưu về thuật toán, tối ưu về quy trình. Thứ tư là làm việc với tinh thần người lính, "làm hết việc chứ không phải hết giờ".

"Với trách nhiệm và cách làm ở trên cùng với sự quyết tâm, kỷ luật và đoàn kết, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng trong quân đội, một số các công nghệ lõi mà ứng dụng, lưỡng dụng cho cả quân sự và dân sự thì được bảo hộ bằng các bằng sáng chế độc quyền ở Việt Nam và quốc tế", anh Linh nói và cho hay nhiệm vụ giúp bản thân anh ngày một trưởng thành, phát triển và có những bước bứt phá về khoa công nghệ.

"Sát thủ" diệt UAV

Theo thông tin công bố tại đại hội, những sản phẩm mà trung tá Nguyễn Mạnh Linh và cộng sự chế tạo là các loại UAV trinh sát, UAV cảm tử, chiến đấu đa năng. Đặc biệt là 2 phiên bản tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái VCU5 - phiên bản EMP và VCU5 bản chiến thuật với những tính năng ưu việt...

VCU5 - phiên bản EMP đặt trên khung xe tải đặc chủng Kamaz 6x6 ẢNH: ĐÌNH HUY

VCU5 - EMP là tổ hợp trinh sát, gây nhiễu UAV cấp chiến thuật, tích hợp phân hệ xung điện tử, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định vị, gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và chế áp bằng xung điện tử làm rơi UAV của địch.

Tổ hợp này có vai trò bảo vệ các khu vực trọng yếu, phân hệ xung điện tử được tích hợp trên xe tải quân sự, triển khai thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại.

VCU5 - EMP gồm các thành phần tổ hợp: trinh sát vô tuyến, radar, quang điện tử, hệ thống gây nhiễu, hệ thống xung điện tử EMP, hệ thống chỉ huy điều khiển. Chế độ gây nhiễu vô tuyến có cấu hình theo lập trình yêu cầu người sử dụng, công suất gây nhiễu hàng trăm W, công suất bức xạ hiệu dụng xung điện tử lên đến GW...

Phiên bản VCU5 chiến thuật là bản rút gọn của VCU5 - EMP được đặt trên xe bán tải ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, phiên bản VCU5 chiến thuật là bản rút gọn của VCU5 - EMP và được đặt trên xe bán tải, thích hợp với tác chiến hiện đại có khả năng triển khai, thu hồi nhanh chóng.

So với VCU5 - EMP, thành phần chiến đấu của VCU5 chiến thuật được rút gọn còn đài trinh sát điện tử, hệ thống gây nhiễu và hệ thống chỉ huy điều khiển.

Trong dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 vừa qua, tổ hợp này đã tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện.