Việt Nam chế tạo 'sát thủ' diệt UAV đặc biệt như thế nào?

Trong chiến tranh hiện đại, phương tiện bay không người lái (UAV) trở nên phổ biến bởi giá thành rẻ, dễ chế tạo, mua bán. Thậm chí, cả các thiết bị dân dụng cũng có thể được cải hoán để phục vụ mục đích quân sự.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái VCU5 - phiên bản EMP ẢNH: ĐÌNH HUY

Với khả năng trinh sát hiệu quả, UAV có thể bay thấp, nhỏ gọn, khiến radar khó phát hiện, đồng thời truyền dữ liệu trực tiếp về hình ảnh và tọa độ, giúp đối phương nhanh chóng định vị mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực.

Đáng chú ý, nhiều UAV còn được trang bị các loại vũ khí như bom, tên lửa hoặc sử dụng theo dạng cảm tử, tạo ra mối đe dọa không đối xứng, khi một phương tiện giá rẻ có thể tiêu diệt khí tài trị giá hàng triệu USD hoặc nhằm vào các hạ tầng trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Chính vì vậy, việc sản xuất ra khí tài để chống UAV trở thành yêu cầu cấp thiết, bảo đảm khả năng phòng thủ và thích ứng trong môi trường tác chiến, chiến tranh hiện đại.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội) mới đây, Viettel đã giới thiệu 2 phiên bản tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái VCU5 - phiên bản EMP và VCU5 bản chiến thuật với những tính năng ưu việt.

VCU5 - phiên bản EMP đặt trên khung xe tải đặc chủng Kamaz 6x6 ẢNH: ĐÌNH HUY

VCU5 - EMP là tổ hợp trinh sát, gây nhiễu UAV cấp chiến thuật, tích hợp phân hệ xung điện tử, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định vị, gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và chế áp bằng xung điện tử làm rơi UAV của địch.

Tổ hợp này có vai trò bảo vệ các khu vực trọng yếu, phân hệ xung điện tử được tích hợp trên xe tải quân sự, triển khai thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại.

VCU5 - EMP gồm các thành phần tổ hợp: trinh sát vô tuyến, radar, quang điện tử, hệ thống gây nhiễu, hệ thống xung điện tử EMP, hệ thống chỉ huy điều khiển. Chế độ gây nhiễu vô tuyến có cấu hình theo lập trình yêu cầu người sử dụng, công suất gây nhiễu hàng trăm W, công suất bức xạ hiệu dụng xung điện tử lên đến GW...

Phiên bản VCU5 chiến thuật là bản rút gọn của VCU5 - EMP được đặt trên xe bán tải ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, phiên bản VCU5 chiến thuật là bản rút gọn của VCU5 - EMP và được đặt trên xe bán tải, thích hợp với tác chiến hiện đại có khả năng triển khai, thu hồi nhanh chóng.

So với VCU5 - EMP, thành phần chiến đấu của VCU5 chiến thuật được rút gọn còn đài trinh sát điện tử, hệ thống gây nhiễu và hệ thống chỉ huy điều khiển.

Quang điện tử (bìa phải) trong tổ hợp VCU5 ẢNH: ĐÌNH HUY

Thiết bị gây nhiễu để tiêu diệt, áp chế UAV ẢNH: ĐÌNH HUY

Radar định hướng ẢNH: ĐÌNH HUY

Radar 3D trong tổ hợp ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 vừa qua, tổ hợp này đã tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện.