Thời sự Quốc phòng

4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Đình Huy
Đình Huy
18/09/2025 15:08 GMT+7

Những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất được nhiều mẫu súng tiểu liên. Trong đó, súng STV đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội đang được sản xuất hàng loạt, thay thế súng AK47.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội) mới đây, hàng loạt loại súng bộ binh do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất được giới thiệu đến công chúng. Trong đó, thu hút sự chú ý là những mẫu súng tiểu liên STV 215, STV 380, STV 410, STV 022.

4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Các loại súng do Việt Nam sản xuất được trưng bày tại triển lãm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Những mẫu súng này được Việt Nam sản xuất với nhiều tính năng vượt trội như: có điều khiển, tăng tầm bắn, tăng uy lực, tăng độ chính xác bắn và tính cơ động…

Các loại súng này cũng được trang bị cho nhiều khối diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đầu tiên là súng STV 380, mẫu súng được lựa chọn là súng chủ lực, thay thế AK47. STV 380 là loại súng tự động, trang bị cho cá nhân chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch. Súng được thiết kế theo nguyên lý trích khí thuốc để tự động nạp đạn cho phát bắn tiếp theo.

4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Súng STV 380 (phía dưới), STV 215 (phía trên)

ẢNH: ĐÌNH HUY

Súng có ray để lắp kính ngắm ngày, đêm, đèn pin, súng phóng lựu. STV 380 nặng 4,1 kg (khi có đạn), sử dụng đạn 7,62 mm, mỗi băng đạn có 30 viên, sơ tốc đầu đạn 700 m/giây với tầm bắn 300 m và có thể bắn được 700 - 950 phát mỗi phút.

Trong khi đó, STV 410 nặng 3,6 kg, sử dụng đạn 7,62 mm, mỗi băng đạn 30 viên, tầm bắn hiệu quả 300 m, sơ tốc đầu đạn 715 m/giây, chiều dài súng khi mở báng là 915 mm, khi gập báng là 675 mm. Giống như STV 380, STV 410 đều có thể lắp kính ngắm ngày, đêm, đèn pin và súng phóng lựu.

4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 3.
4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 4.
4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 5.
4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Súng STV 410

ẢNH: ĐÌNH HUY

Điểm khác biệt giữa STV 410 và STV 380 là chiều dài nòng súng STV 410 dài hơn STV 380. Tùy vào mục đích sử dụng, các kỹ sư thiết kế chiều dài của nòng khác nhau, chiều dài nòng sẽ giúp súng có thể tác chiến tầm xa hiệu quả hơn.

Súng tiểu liên STV 215 và STV 022 cũng có nguyên lý hoạt động giống như tiểu liên STV 380, STV 410. Tuy nhiên, tầm bắn của STV 215 chỉ hiệu quả trong khoảng 250 m, sơ tốc đầu đạn 615 m/giây, khi có đạn súng nặng 3,7 kg.

4 loại súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Súng STV 022

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, súng STV 022 là cải tiến của 2 loại trước nên nhẹ hơn, ngắn hơn, mỗi băng đạn chỉ có 15 viên.

Theo cán bộ tại khu trưng bày, STV 215 sử dụng được cho nhiều lực lượng chiến đấu, diễn tập. Còn STV 022 sử dụng cho các lực lượng canh gác, đặc nhiệm, phù hợp với môi trường đô thị, các môi trường ngắn, hẹp. Súng được thiết kế băng đạn 15 viên để tăng sự cơ động trong chiến đấu.

STV là viết tắt của "súng tiểu liên Việt Nam", là súng tiểu liên tấn công, do Viện Vũ khí thiết kế và Nhà máy Z111 (cùng thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất. 

Từ năm 2022, súng STV đã bắt đầu được được trang bị trong một số đơn vị quân đội, dần thay thế cho khẩu tiểu liên AK truyền thống, đã sử dụng vài chục năm qua ở Việt Nam.

Nhà máy Z111 đã sản xuất các phiên bản (STV 022, STV 215, STV 270, STV 380, STV 406, STV 410, STV 416...), nhưng hiện tại tập trung vào 3 loại (STV 022, STV 215 và STV 380) để trang bị cho các đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng.


STV Súng tiểu liên Việt Nam STV 215 STV 380 STV 410 STV 022
