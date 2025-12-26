Phường, xã ở TP.HCM được quyết định đầu tư dự án dưới 240 tỉ đồng

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản ủy quyền quyết định đầu tư đối với nhiều dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C cho các sở chuyên ngành, UBND cấp xã, phường, đặc khu và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn.

Phạm vi ủy quyền gồm cả các dự án có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo đó, giám đốc các sở như Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch… được giao quyết định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ủy quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm B, C cho cấp sở và cấp xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu được quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm C (dưới 240 tỉ đồng) có cấu phần xây dựng do địa phương làm chủ đầu tư.

Việc ủy quyền quyết định đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án, nhất là với các dự án quy mô vừa và nhỏ. Trước đây, nhiều dự án nhóm B, C dù đã hoàn tất thẩm định chuyên môn vẫn phải trình Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định đầu tư, dẫn đến thời gian giải quyết thủ tục kéo dài.

Quyết định ủy quyền có hiệu lực từ ngày 20.12.2025 và kéo dài đến hết năm 2026. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM, nhất là năm 2026 được ví như một đại công trường với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai.

Các sở được ủy quyền những dự án đầu tư công nào?

Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, C cho giám đốc các sở, người đứng đầu cơ quan chuyên môn với lĩnh vực khá đa đạng: