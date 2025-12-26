Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phường, xã ở TP.HCM được quyết định đầu tư dự án dưới 240 tỉ đồng

Sỹ Đông
26/12/2025 20:32 GMT+7

Từ nay đến hết năm 2026, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu ở TP.HCM sẽ được ủy quyền quyết định đầu tư dự án nhóm C, quy mô dưới 240 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản ủy quyền quyết định đầu tư đối với nhiều dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C cho các sở chuyên ngành, UBND cấp xã, phường, đặc khu và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn.

Phạm vi ủy quyền gồm cả các dự án có cấu phần xây dựng và không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo đó, giám đốc các sở như Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch… được giao quyết định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phường, xã ở TP.HCM được quyết định đầu tư dự án dưới 240 tỉ đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ủy quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm B, C cho cấp sở và cấp xã

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu được quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm C (dưới 240 tỉ đồng) có cấu phần xây dựng do địa phương làm chủ đầu tư.

Việc ủy quyền quyết định đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án, nhất là với các dự án quy mô vừa và nhỏ. Trước đây, nhiều dự án nhóm B, C dù đã hoàn tất thẩm định chuyên môn vẫn phải trình Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định đầu tư, dẫn đến thời gian giải quyết thủ tục kéo dài.

Quyết định ủy quyền có hiệu lực từ ngày 20.12.2025 và kéo dài đến hết năm 2026. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM, nhất là năm 2026 được ví như một đại công trường với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai.

Các sở được ủy quyền những dự án đầu tư công nào?

Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, C cho giám đốc các sở, người đứng đầu cơ quan chuyên môn với lĩnh vực khá đa đạng:

  • Sở Xây dựng: quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng như khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị.
  • Sở Công thương: quyết định dự án công trình công nghiệp, thương mại.
  • Sở Nông nghiệp và Môi trường: quyết định dự án nông nghiệp, môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng.
  • Sở Y tế: quyết định dự án y tế, dân số, cơ sở chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em.
  • Sở Giáo dục và Đào tạo: quyết định dự án giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
  • Sở Văn hóa và Thể thao: quyết định dự án văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông.
  • Sở Khoa học và Công nghệ: quyết định dự án khoa học, công nghệ, viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin.
  • Sở Du lịch: quyết định dự án phát triển du lịch.

Các phường, xã ở TP.HCM sẽ duyệt dự án dưới 240 tỉ đồng

