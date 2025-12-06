TP.HCM ra chỉ thị về phòng cháy, xử lý người đứng đầu

Nội dung trên được nêu trong chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn do UBND TP.HCM mới ban hành, trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bên cạnh thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, UBND TP.HCM yêu cầu tập trung đánh giá toàn diện thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn để đề xuất phương pháp, biện pháp quản lý phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để cơ sở có nguy cơ cháy nổ hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) ngày 5.12 khiến 4 người tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bên cạnh đó, tất cả vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được xử lý nghiêm và bắt buộc khắc phục với cơ sở không đảm bảo điều kiện. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý cần thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở.

Trong chỉ thị, UBND TP.HCM yêu cầu vận động 100% hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy nổ tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các khu phố trong khu dân cư, hẻm nhỏ đông người có chiều dài hơn 50 m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được phải thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và có tối thiểu một điểm chữa cháy công cộng. Song song đó, đẩy mạnh phong trào "nhà tôi 3 có", gồm có thiết bị báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát nạn thứ 2.

UBND TP.HCM yêu cầu công an tăng cường kiểm tra, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ 2, và có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công an TP.HCM cũng được giao chủ trì xác minh, làm rõ nguyên nhân tất cả vụ cháy, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.