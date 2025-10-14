Chiều 14.10, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin về kết quả và tiến độ điều tra nhiều vụ án nóng mà đơn vị này điều tra trong thời gian ngắn vừa qua.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội, thông tin tại hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại tá Thanh cho hay, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội nhận thấy một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn vừa qua mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt PCCC nhưng không dập được lửa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ là hàng kém chất lượng.

Triệt phá vụ 'sản xuất, tiêu thụ 3 triệu bình chữa cháy giả thu về hơn 1.000 tỉ'

Vào cuộc xác minh, Công an Hà Nội xác định, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink; nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng xã Đức Hòa (Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (51 tuổi, trú P.Phú Thọ, TP.HCM) là người đại diện pháp luật Công ty Vietlink và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, trú P.Phú Thọ) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình PCCC nhãn hiệu DRAGON.

Công an Hà Nội xác định, 2 công ty đã sản xuất bình chữa cháy giả và tiêu thụ hơn 3 triệu sản phẩm ra thị trường, thu về hơn 1.000 tỉ đồng ẢNH: C.A

Vợ chồng Hoàng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh. Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các nghi phạm nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Công an Hà Nội xác định, từ đầu năm 2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi (42 tuổi, trú P.Dương Nội, Hà Nội) là người đại diện pháp luật, quản lý và điều hành.

Nhận chuyển nhượng, Lợi tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả theo thủ đoạn nêu trên. Các nghi phạm phân phối bình chữa cháy giả ra thị trường qua 2 đại lý cấp 1 và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định xác định, các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được đưa đi giám định là hàng giả ẢNH: C.A

Kết quả trưng cầu giám định xác định, các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy.

Công an Hà Nội xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, từ ngày 1.1 đến nay đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỉ đồng.

Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, cơ quan điều tra tạm giữ 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng, đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan theo quy định.