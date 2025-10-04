Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả

Tuyến Phan
Tuyến Phan
04/10/2025 21:55 GMT+7

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giam 2 anh em ruột là giám đốc doanh nghiệp, với cáo buộc sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả, thu về hơn 834 tỉ đồng.

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Đại An, Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh 1.
2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh 2.

Công an thi hành lệnh khởi tố đối với các bị can Phan Thế Hoài (phải) và Phan Bạch Thông

ẢNH: CACC

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6 kg và 8 kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu là hàng giả.

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn PCCC của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đại tá Bùi Quang Khoa, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, Phan Thế Hoài với vai trò là giám đốc của 2 công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước.

Nhóm này thực hiện phối trộn theo tỷ lệ phần trăm "tự nghĩ ra", tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (người cầm bình chữa cháy) trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH Tomoken Việt Nam

ẢNH: CACC

Cảnh sát cho hay, trong số các nguyên liệu, nhiều chất như bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Hoài giao Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường, các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh 4.
2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh 5.
2 anh em ruột bị bắt giam vì sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả - Ảnh 6.

Cận cảnh các sản phẩm bình chữa cháy giả

ẢNH: CACC

Với thủ đoạn đã nêu, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số hơn 834 tỉ đồng.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6 kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8 kg là sản phẩm thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
