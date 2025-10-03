Lật tàu khiến 2 vợ chồng mất tích, Phú Thọ cấm mọi phương tiện lưu thông trên sông Lô

Chiều 3.10, lãnh đạo P.Thanh Miếu (Phú Thọ) cho biết lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô, gần khu vực cầu Việt Trì.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ thông báo cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô ẢNH: MXH

Thông tin ban đầu, vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2.10. Trình báo từ gia đình, thời điểm xảy ra sự việc trên tàu có 2 vợ chồng.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân, song gặp khó khăn vì nước sông Lô dâng cao, chảy xiết.

Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Chi cục hàng hải và đường thủy phía Bắc thông báo cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên; tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.