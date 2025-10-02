Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm tra quanh chợ Hàn, thu giữ sản phẩm nghi hàng giả

Huy Đạt
Huy Đạt
02/10/2025 11:57 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra các cửa hàng quanh chợ Hàn, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang nghi hàng giả trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại khu vực trung tâm thành phố, phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng trị giá ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Thu giữ sản phẩm thời trang nghi hàng giả trị giá hơn 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm đếm, niêm phong tang vật tại một cửa hàng quanh chợ Hàn

ẢNH: Đ.X

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về việc tăng cường đấu tranh, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 4 cửa hàng quanh khu vực chợ Hàn (P.Hải Châu) nơi được xem là “điểm nóng” tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm: C.C. (đường Hùng Vương và đường Trần Phú), M. (đường Trần Phú) và T. (đường Nguyễn Thái Học).

Đà Nẵng: Thu giữ sản phẩm thời trang nghi hàng giả trị giá hơn 1 tỉ đồng- Ảnh 2.

Nhiều túi xách, giày dép, quần áo nghi hàng nhái thương hiệu nổi tiếng

ẢNH: Đ.X.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận các cửa hàng này bày bán công khai nhiều mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách… có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở thường trưng bày hàng lưu niệm, hàng trong nước ở tầng dưới; còn sản phẩm vi phạm được cất giấu trên tầng trên. Một số cửa hàng còn đóng cửa ngoài nhưng vẫn cho nhân viên mời chào, đưa khách lên tầng trên để giao dịch.

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang nghi giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Toàn bộ số hàng đã được lập biên bản, niêm phong và đưa về kho để tiếp tục giám định, xác minh nguồn gốc.

Hiện các chủ cơ sở cùng nhân viên liên quan đã được mời làm việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Không biết hàng giả, hàng nhái, người bán có bị phạt?

Không biết hàng giả, hàng nhái, người bán có bị phạt?

Theo luật sư, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, người bán vẫn có thể bị xử phạt trong trường hợp buôn bán hàng giả dù họ có biết hay không.

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả Đà Nẵng cảnh sát kinh tế chợ Hàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận