Kiểm tra quanh chợ Hàn, thu giữ sản phẩm nghi hàng giả

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại khu vực trung tâm thành phố, phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng trị giá ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm đếm, niêm phong tang vật tại một cửa hàng quanh chợ Hàn ẢNH: Đ.X

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về việc tăng cường đấu tranh, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 4 cửa hàng quanh khu vực chợ Hàn (P.Hải Châu) nơi được xem là “điểm nóng” tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm: C.C. (đường Hùng Vương và đường Trần Phú), M. (đường Trần Phú) và T. (đường Nguyễn Thái Học).

Nhiều túi xách, giày dép, quần áo nghi hàng nhái thương hiệu nổi tiếng ẢNH: Đ.X.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận các cửa hàng này bày bán công khai nhiều mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách… có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở thường trưng bày hàng lưu niệm, hàng trong nước ở tầng dưới; còn sản phẩm vi phạm được cất giấu trên tầng trên. Một số cửa hàng còn đóng cửa ngoài nhưng vẫn cho nhân viên mời chào, đưa khách lên tầng trên để giao dịch.

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang nghi giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Toàn bộ số hàng đã được lập biên bản, niêm phong và đưa về kho để tiếp tục giám định, xác minh nguồn gốc.

Hiện các chủ cơ sở cùng nhân viên liên quan đã được mời làm việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.