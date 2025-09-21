Trao tặng nhà tình thương cho vợ chồng nghèo vùng núi Quảng Trị

Ngày 21.9, tại xã Hướng Hiệp (Quảng Trị), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương trao tặng cho cặp vợ chồng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn trên địa bàn xã.

Ban tổ chức trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình anh Hồ Thanh Bảo ẢNH: THANH LỘC

Căn nhà được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 70 triệu đồng, được trao tặng cho hộ gia đình anh Hồ Thanh Bảo cùng vợ là chị Hồ Thị Chi (trú tại thôn Phú Thiềng, xã Hướng Hiệp), cả hai sau khi cưới đang sống trong căn nhà tạm xập xệ, xuống cấp và nguy hiểm khi mùa mưa bão đến.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tá Tạ Quang Dung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị hy vọng món quà sẽ là động lực để gia đình anh Bảo, chị Chi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, mang lại sự ổn định để phát triển kinh tế của gia đình.

"Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của toàn thể cộng đồng trong thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp nói chung và lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị nói riêng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân", trung tá Tạ Quang Dung nói.



