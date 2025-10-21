TP.HCM đề nghị báo cáo phòng cháy chung cư, cả trăm phường xã 'phớt lờ'

Sở Xây dựng TP.HCM vừa tiếp tục gửi văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu báo cáo kết quả kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư trên địa bàn.

Vào giữa tháng 7.2025, UBND TP.HCM ban hành văn bản yêu cầu chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm ở các chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Quá trình kiểm tra tập trung vào các nhóm vấn đề như tình trạng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc lắp đặt, che chắn làm cản trở lối thoát hiểm, thoát nạn tại các tầng, hành lang, ban công chung cư.

Đồng thời, kiểm tra việc bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật và công tác vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nạn; công tác hướng dẫn, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng cứu hộ, thoát nạn đối với cư dân, ban quản trị, đơn vị quản lý, vận hành chung cư…

Công an vận động người dân ở chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh, TP.HCM) tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát hiểm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đầu tháng 9.2025, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các địa phương báo cáo kết quả kiểm tra, chấn chỉnh nhưng đến giữa tháng 10.2025 chỉ có 43 phường, xã gửi báo cáo về. Như vậy, còn 125 phường, xã, đặc khu chưa gửi báo cáo về công tác phòng cháy chung cư.

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chưa báo cáo khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo về trước ngày 24.10 để sở này tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM.

"Quá thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP.HCM xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các địa phương chậm trễ", văn bản nêu rõ.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, sau sáp nhập, toàn thành phố có khoảng 100.000 cơ sở thuộc nhóm nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh được xếp vào diện có nguy cơ cháy nổ cao, nguy hiểm cao.

Đầu tháng 7.2025, Công an TP.HCM phối hợp Sở Xây dựng và các địa phương phát động chiến dịch vận động tháo dỡ "chuồng cọp". Đến tháng 9.2025, hơn 14.000 căn hộ đã tháo dỡ, số còn lại sẽ tiếp tục xử lý.