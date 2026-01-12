Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

83 phường, xã ở TP.HCM tăng phó chủ tịch UBND từ nguồn tại chỗ

Sỹ Đông
Sỹ Đông
12/01/2026 18:22 GMT+7

TP.HCM yêu cầu bổ sung phó chủ tịch UBND từ nguồn tại chỗ cho 83 xã, phường đông dân, diện tích rộng, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

UBND TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn việc thực hiện số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn trực thuộc; số lượng phó chủ tịch UBND, cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chủ trương tăng thêm phó chủ tịch UBND đối với 83 phường, xã đủ điều kiện: quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30 km2 trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, 83 phường, xã này sẽ có 3 phó chủ tịch UBND, 84 phường, xã còn lại có 2 phó chủ tịch UBND. Riêng xã Thạnh An hiện có 3 phó chủ tịch UBND sẽ giảm xuống còn 2 cấp phó khi thành lập phòng chuyên môn và tương đương.

83 phường, xã ở TP.HCM tăng phó chủ tịch UBND từ nguồn tại chỗ - Ảnh 1.

Phường Cát Lái thuộc danh sách 83 phường, xã được phép có 3 phó chủ tịch UBND

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về chủ trương bổ sung nhân sự để giới thiệu bầu phó chủ tịch UBND cấp xã, UBND TP.HCM yêu cầu ưu tiên rà soát, lựa chọn nguồn nhân sự tại chỗ, đồng thời đánh giá phải toàn diện, căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu và độ tuổi theo quy định. Khi tìm được nhân sự phù hợp, UBND cấp xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp, gửi văn bản về UBND TP.HCM chậm nhất ngày 31.1.

Nếu không có nhân sự đủ điều kiện, địa phương phải báo cáo xin chủ trương tăng cường, điều động, giới thiệu nhân sự từ nơi khác, cũng trong thời hạn nêu trên.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu dừng mô hình phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đối với phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, số lượng cấp phó được bố trí bình quân 2 người/phòng.

Lãnh đạo phường, xã được chủ động phân bổ số lượng cấp phó cho từng phòng căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nhưng không vượt tổng số lượng được phép.

Danh sách các phường, xã có 3 phó chủ tịch UBND

Phường Rạch Dừa

Phường Tân Hưng

Phường Bà Rịa

Xã Bàu Bàng

Phường Bến Cát

Phường Thới An

Phường Chánh Hiệp

Xã Bình Lợi

Phường Lái Thiêu

Phường An Lạc

Phường Chánh Phú Hòa

Xã Tân An Hội

Phường Tân Tạo

Phường Phú Định

Phường Cát Lái

Xã Hiệp Phước

Phường Thủ Đức

Phường Bình Đông

Phường Thuận An

Xã Hưng Long

Phường Long Bình

Phường Bình Trị Đông

Phường Phú Thuận

Xã Phú Hòa Đông

Phường Tân Đông Hiệp

Phường Bình Hưng Hòa

Phường Vĩnh Tân

Xã Bình Mỹ

Phường Bình Dương

Phường Tăng Nhơn Phú

Phường Tân Mỹ

Xã Xuân Thới Sơn

Phường Phú Lợi

Phường Đông Hưng Thuận

Phường An Khánh

Xã Củ Chi

Phường Bình Hòa

Phường Tân Thới Hiệp

Phường Phước Thắng

Xã Tân Nhựt

Phường Bình Trưng

Phường Hiệp Bình

Phường Tân Sơn

Xã Nhà Bè

Phường Phước Long

Phường Dĩ An

Phường Tân Uyên

Xã Bình Hưng

Phường Vũng Tàu

Phường Tân Phước

Phường Phú Mỹ

Xã Vĩnh Lộc

Phường Tân Thuận

Phường Sài Gòn

Phường Bình Cơ

Xã Tân Vĩnh Lộc

Phường Bình Tân

Phường Bến Thành

Phường Tây Nam

Xã Đông Thạnh

Phường Tân Hiệp

Phường Nhiêu Lộc

Phường Long Trường

Xã Long Hải

Phường Tân Khánh

Phường Đông Hòa

Phường Thủ Dầu Một

Xã Bà Điểm

Phường An Phú Đông

Phường Tam Bình

Phường Trung Mỹ Tây

Hoàn thành sắp xếp phó giám đốc sở trong năm 2026

Đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu phương án và lộ trình sắp xếp số lượng cấp phó theo khung được phân bổ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

83 phường, xã ở TP.HCM tăng phó chủ tịch UBND từ nguồn tại chỗ - Ảnh 2.

UBND TP.HCM phấn đấu hoàn thành sắp xếp số lượng cấp phó về khung quy định trong năm 2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, Văn phòng UBND TP.HCM được bố trí tối đa 10 cấp phó. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ được bố trí tối đa 8 cấp phó. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra TP.HCM được bố trí tối đa 6 cấp phó.

Sở Tư pháp, Sở Công thương và Sở Khoa học và Công nghệ được bố trí tối đa 5 cấp phó. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo được bố trí tối đa 3 cấp phó. Riêng Sở An toàn thực phẩm được bố trí tối đa 2 cấp phó.

Tin liên quan

TP.HCM tăng phó chủ tịch phường, xã đông dân

TP.HCM tăng phó chủ tịch phường, xã đông dân

Các phường, xã ở TP.HCM có dân số từ 50.000 người trở lên, phường rộng từ 5,5 km², xã rộng từ 30 km² trở lên sẽ có thêm phó chủ tịch UBND.

TP.HCM khuyến khích đi metro, xe buýt để nộp hồ sơ ở trung tâm hành chính công

TP.HCM khen thưởng 34 phường, xã và 16 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

phó chủ tịch Phó Giám đốc Sở TP.HCM tăng phó chủ tịch phường xã số lượng cấp phó trung tâm phục vụ hành chính công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận