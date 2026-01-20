TP.HCM khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ trong 3 tuần

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ và mặt đường Ba Đình, đoạn qua phường Chánh Hưng, để bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân.

Trước đó, sáng 18.1, tại tuyến đường Ba Đình (đoạn gần công viên 310 Hưng Phú) xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bờ kênh, vỉa hè và một phần mặt đường. Đoạn sạt lở dài khoảng 30 m, rộng khoảng 16 m tính từ bờ kè vào đường Ba Đình, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP.HCM ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10.2, kết nối an toàn giao thông tuyến đường Ba Đình.

Sự cố sạt lở kênh Tàu Hủ xảy ra ngày 18.1 và có dấu hiệu lan rộng Ảnh: SỸ ĐÔNG

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan lập hồ sơ, triển khai xây dựng công trình theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kịp thời nguồn kinh phí; Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Chánh Hưng phối hợp thực hiện, bảo đảm tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

Theo UBND phường Chánh Hưng, ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, điều phối giao thông để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, sau một ngày, vết nứt và phạm vi sạt lở tiếp tục lan rộng. Chính quyền địa phương đã mở rộng phạm vi rào chắn, hạn chế toàn bộ phương tiện lưu thông qua khu vực này, đồng thời tổ chức hướng đi khác để người dân ra vào nhà an toàn.

Bên cạnh khắc phục khẩn cấp đoạn bị sạt lở, lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức khảo sát toàn tuyến kè hai bên kênh Tàu Hủ, đặc biệt tại các khúc cua, đoạn cong, lưu ý tình trạng chuột đào hang dưới khu vực bờ kè, đi theo hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật tạo hàm ếch và gây trôi đất, sụp lún…

Trên cơ sở đó, các đơn vị đánh giá toàn diện, đề xuất phương án xử lý phù hợp và giao đơn vị trực thuộc triển khai khắc phục kịp thời, không để bị động, phát sinh thêm các sự cố tương tự.