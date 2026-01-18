Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sụt lún nghiêm trọng ven bờ kênh Tàu Hủ, TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
18/01/2026 13:15 GMT+7

Vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra ở kè ven kênh Tàu Hủ (thuộc đường Ba Đình, quận 8 cũ, TP.HCM) vào sáng nay 18.1.

Ngày 18.1, cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún nghiêm trọng ở  kè ven kênh Tàu Hủ, đường Ba Đình, quận 8 cũ.

TP.HCM: Sụt lún nghiêm trọng ven bờ kênh Tàu Hủ, cơ quan chức năng đang khắc phục - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sụt lún kè ven kênh Tàu Hủ

ẢNH: T.D.K

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND phường Chánh Hưng xác nhận dấu hiệu vụ sụt lún xảy ra khoảng 6 giờ ngày 18.1. Sau đó, tình trạng sụt lún tiếp tục xảy ra đến trưa cùng ngày mới tạm dừng. Vụ sụt lún không gây thương vong. 

UBND phường đã phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, bảo vệ hiện trường, để làm rõ nguyên nhân sụt lún. 

Người dân được yêu cầu tránh xa vị trí nguy hiểm. Các phương tiện qua đường Ba Đình được hướng dẫn lưu thông theo đường khác, để không gây ùn ứ giao thông.

"Cảnh báo được thiết lập ngay lập tức để ngăn xe cộ đi vào khu vực nguy hiểm", một chiến sĩ công an cho biết.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, một số người dân lưu thông qua đường Ba Đình đoạn gần công viên Hưng Phú, ven kênh Tàu Hủ thì phát hiện khu vực kè và đường có dấu hiệu nứt nẻ, dịch chuyển. Lát sau, khu vực này bất ngờ sụt lún nghiêm trọng về phía kênh, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 50 mét, dọc theo đường Ba Đình, ăn sâu vào mặt đường tạo thành hố sâu.

"Trước đó, chúng tôi nghe tiếng động lớn, chạy tới kiểm tra thì thấy đường nứt toác, hố sâu xuất hiện, nước kênh tràn vào", người dân gần nơi xảy ra sụt lún cho biết.

TP.HCM: Sụt lún nghiêm trọng ven bờ kênh Tàu Hủ, cơ quan chức năng đang khắc phục - Ảnh 2.

Khu vực sụt lún nghiêm trọng

ẢNH: T.D.K

Đường Ba Đình cùng với tuyến Bình Đông chạy dọc bờ kênh Tàu Hủ, là tuyến giao thông huyết mạch của quận 8 cũ. Khu vực này được thiết kế kè, vỉa hè và cây xanh, là một trong những hình mẫu kè ven kênh nổi bật của TP.HCM.

