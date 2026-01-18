Sụt lún kênh Tàu Hủ, TP.HCM: Phường Chánh Hưng báo cáo nhanh

Chiều 18.1, UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM) cho biết đã có báo cáo nhanh về sự cố sụt lún kè, vỉa hè và một phần mặt đường Ba Đình, ven kênh Tàu Hủ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ cùng ngày, đoạn gần công viên 310 Hưng Phú.

Hiện trường vụ sụt lún kè, vỉa hè ven kênh Tàu Hủ ẢNH: CTV

Theo UBND phường Chánh Hưng, vụ sụt lún không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng khoảng 30 m bờ kè kênh Tàu Hủ, khoảng 16 m vỉa hè, mảng xanh và một phần mặt đường tính từ đỉnh kè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý đường thủy (Sở Xây dựng TP.HCM) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trường, ghi nhận thực trạng và đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, từ ngày 10.1 đơn vị đã phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực này. Đến ngày 14.1, trung tâm đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và báo cáo Sở Xây dựng.

Qua kiểm tra tuyến cống bao chuyển tải nước thải D1800 được kích ngầm qua hố ga IH13A, cơ quan chuyên môn ghi nhận hiện tượng rò rỉ tại mối nối đốt cống số 2, được xác định có khả năng liên quan đến tình trạng sụt lún bờ kè và mặt đường.

Sau sự cố, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng rào chắn, căng dây, lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường Chánh Hưng cũng được huy động tham gia điều tiết, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực.

Khu vực hiện được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân ẢNH: CTV

Khu vực xảy ra vụ việc ẢNH: CTV

Trước mắt, UBND phường Chánh Hưng kiến nghị Sở Xây dựng TP.HCM sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan gia cố tạm thời, khoanh vùng hiện trường nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún lan rộng, đồng thời có phương án xử lý, khắc phục dứt điểm, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, nhất là trong thời gian cao điểm trước Tết Bính Ngọ 2026.