Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Vừa xuất hiện vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 1 đài Tiền Giang

Cao An Biên - Dương Lan
18/01/2026 18:39 GMT+7

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 1 đài Tiền Giang vừa lộ diện tại một đại lý vé số ở TP.HCM.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 1, đại lý vé số Lý Sang ở TP.HCM chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 8 tờ vé số trúng giải nhất đài Tiền Giang, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng.

TP.HCM: Vừa xuất hiện vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 1 đài Tiền Giang- Ảnh 1.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 1 hôm nay lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 42924, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy 780984. Xổ số ngày 18 tháng 1 hôm nay cũng mở thưởng đài Kiên Giang với dãy độc đắc là 442231 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 796131.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam hôm nay lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết đã đến Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 426716 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc này là vợ chồng ở Ninh Thuận (cũ). Sau khi có kết quả xổ số miền Nam khách đã liên hệ đại lý đến nhà đổi thưởng. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Từ chỗ đại lý đến nhà khách khoảng 7 tiếng di chuyển bằng ô tô, vì khách tin tưởng nên chúng tôi sẽ đến xác minh và đổi thưởng", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

