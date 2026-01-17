Khách ở Khánh Hòa trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 đài TP.HCM

Đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết hiện đang trên đường đến Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 426716 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc này là vợ chồng ở Ninh Thuận (cũ). Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay khách đã liên hệ đại lý đến nhà đổi thưởng. Vị khách nói sẽ nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Từ chỗ đại lý đến nhà khách khoảng 7 tiếng di chuyển bằng ô tô, vì khách tin tưởng nên chúng tôi sẽ đến xác minh và đổi thưởng", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Xổ số miền Nam thứ bảy còn có thêm đài Long An với dãy số 384224, đài Bình Phước với dãy số 053067 và đài Hậu Giang với dãy số 668477 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Minh Chính ở TP.HCM xác nhận vừa bán trúng 14 tờ vé độc đắc xổ số miền Nam mới đây. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 440871 trúng xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 1.

"Những tờ vé được đại lý của chúng tôi nằm trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hạnh Thông bán trúng cho nhiều khách khác nhau ở TP.HCM. Chúng tôi cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách. Chúc mừng những vị khách may mắn", phía đại lý cho biết.