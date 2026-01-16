Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau

Dương Lan
Dương Lan
16/01/2026 05:30 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1, một đại lý vé số ở Tây Ninh liền đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc có dãy số đẹp.

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 677688 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Dân mạng trầm trồ vì hiếm khi thấy dãy số đẹp trúng độc đắc.

Nữ công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số đẹp đài Cà Mau - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là nữ công nhân thuê quê ở An Giang nhưng thuê trọ làm công nhân ở Long An (cũ). Sau ca làm việc lúc 14 giờ, người này mua 2 tờ vé số cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Vị khách nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vợ chồng họ nói sẽ lấy tiền trúng số để trả nợ và về quê mua đất cất nhà vì chỗ ở hiện tại là phòng trọ nhỏ, chật hẹp", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều trầm trồ vì đó là dãy số đẹp, mang ý nghĩa may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, hệ thống đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho 4 khách. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 833192, trúng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 13 tháng 1. Người trúng là 3 chị em trong gia đình cùng người hàng xóm, họ nhận toàn bộ số tiền qua hình thức chuyển khoản.

