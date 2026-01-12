Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bất ngờ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1: 3 ngày liền có vé… trúng 2 giải!

Cao An Biên - Dương Lan
12/01/2026 17:19 GMT+7

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1 là ngày thứ ba liên tiếp có vé trúng tới 2 giải. Kết quả xổ số hôm nay có gì đặc biệt?

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1 hôm nay, những tờ vé trúng giải nhì đài Cà Mau, có dãy số cuối may mắn 86207 bất ngờ trúng thêm giải tám, khi có hai số cuối là 07.

Bất ngờ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1: 3 ngày liền có vé… trúng 2 giải!- Ảnh 1.

Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp xổ số miền Nam có dãy số trúng tới 2 giải. Ảnh trái là những tờ vé trúng xổ số lộ diện sớm hôm nay

ẢNH: NVCC

Người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra trùng hợp thú vị, khi 3 ngày liên tục xổ số miền Nam xuất hiện dãy số trúng tới 2 giải xổ số miền Nam. Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1, những tờ vé số có 5 số cuối là 53014 thuộc đài Kiên Giang trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Đặc biệt, những tờ có dãy số này sẽ trúng thêm giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng vì có 2 số cuối là 14.

Trước đó, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1, dãy số trúng độc đắc đài TP.HCM lộ diện là 532887. Trùng hợp, dãy số này cũng trúng thêm giải tám xổ số TP.HCM hôm nay, khi có hai số cuối là 87.

Một chủ đại lý vé số ở TP.HCM cho biết việc một vé trúng 2 giải là điều ít gặp, tuy nhiên điều này diễn ra suốt 3 ngày liên tiếp, là trùng hợp khá thú vị trong kết quả xổ số. Nhiều người cũng săn tìm những tờ vé trúng 2 giải xổ số miền Nam hôm nay.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 42 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách. Cụ thể, những tờ vé được anh bán ra, có dãy số cuối 61724 thuộc đài Trà Vinh. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 461724.

Tin liên quan

Nhiều đại lý đổi thưởng vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An

Nhiều đại lý đổi thưởng vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1, nhiều đại lý vé số ở Tây Ninh đổi hàng loạt tờ trúng số cho khách.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1: Tiếp tục có dãy số trúng 2 giải

Một người trúng 42 vé xổ số miền Nam hơn 2 tỉ, nhận chuyển khoản toàn bộ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 12 tháng 1 xổ số miền nam ngày 12 tháng 01 xổ số ngày 12 tháng 1 xổ số miền nam 12 tháng 1 xổ số cà mau ngày 12 tháng 1 xổ số thành phố ngày 12 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận