Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1: Tiếp tục có dãy số trúng 2 giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1 chiều nay, những tờ vé số có 5 số cuối là 53014 thuộc đài Kiên Giang trúng giải tư, mỗi tờ trị 3 triệu đồng. Đặc biệt, những tờ có dãy số này sẽ trúng thêm giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng vì có 2 số cuối là 14. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú, truy tìm những tờ vé số có dãy trên vì cho rằng một tờ vé cùng lúc trúng 2 giải là điều may mắn.



140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1 ẢNH: NVCC

Trước đó, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1, dãy số trúng độc đắc đài TP.HCM là 532887. Trùng hợp, dãy số này cũng trúng thêm giải tám xổ số TP.HCM hôm nay, khi có hai số cuối là 87.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 2 số cuối là 59 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải tám với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Vị khách đã liên hệ đại lý và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 42 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách.

Cụ thể, những tờ vé được anh bán ra, có dãy số cuối 61724 thuộc đài Trà Vinh. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 461724.