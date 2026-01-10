Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: 3 người phụ nữ trúng 8 tỉ xổ số miền Nam nhờ… cuộc hẹn cà phê

Cao An Biên - Dương Lan
10/01/2026 05:45 GMT+7

Hẹn nhau đi uống cà phê ở TP.HCM rồi mua vé số có cùng một dãy, 3 người phụ nữ bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam mới đây, chia nhau 8 tỉ đồng.

Đó là lời kể của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi mới đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng và 28 tờ vé số trúng an ủi tổng trị giá 1,4 tỉ đồng xổ số miền Nam (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số Sóc Trăng ngày 7 tháng 1, có dãy số 205933. Đại lý đã đổi thưởng cho 3 vị khách trúng theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

TP.HCM: 3 người phụ nữ trúng 8 tỉ xổ số miền Nam nhờ… cuộc hẹn cà phê - Ảnh 1.

Hàng loạt vé số trúng độc đắc và an ủi được anh Lê Du đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Cả 3 khách đều là nữ, sống ở khu vực Hóc Môn cũ. Họ hẹn nhau đi cà phê, rồi cùng mua một dãy số. Sau khi có kết quả, một người trúng 2 tờ độc đắc, mỗi người còn lại trúng 1 tờ. Có một người còn không biết cách dò số, phải nhờ hỗ trợ", anh Lê Du chia sẻ thêm.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 205933 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân may mắn của 5 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông khoảng 60 tuổi ở xã Củ Chi, TP.HCM. Sau khi có kết quả xổ số ngày 7 tháng 1, người này liên hệ đại lý và nhờ đến tận nhà đổi thưởng. Dù số tiền trúng số lớn nhưng vị khách vẫn nhận toàn bộ bằng tiền mặt. Vì còn nhiều khách liên hệ đổi thưởng nên chúng tôi không có nhiều thời gian để hỏi vì sao ông ấy chọn 5 tờ đó và dự định sử dụng tiền trúng số", đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt chia sẻ.

